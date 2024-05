Serie A1, Brescia vince anche a Milano e festeggia la salvezza

Ci sarà un’altra serie di Playout per il Repower Sanga Milano, può invece festeggiare la salvezza il Brixia Brescia che, con la doppia vittoria nella serie Playout, si assicura un altro anno nel massimo campionato di basket femminile.

Il buon primo tempo delle Orange non è sufficiente ad allungare la serie che, come accennato, sorride alle Leonesse.

Adesso le ragazze di coach Pinotti rimangono in attesa di scoprire la propria avversaria per l’ultima decisiva serie dell’anno mentre le ragazze del Brixia possono iniziare a programmare la stagione 2024-2025.

LA PARTITA

Inizio ad altissimo voltaggio con difese fisiche e attacchi intensi. Per il Repower è Vintsilaiou a creare gioco con le sue penetrazioni e Dornstauder e Turmel sono brave a capitalizzare sugli scarichi. Brixia reagisce con le giocate di Garricks e Louka che valgono il 6-9. Coach Pinotti ferma la partita e il Repower reagisce alla grande, il gioco da tre punti di Penz e la tripla di Toffali valgono il 18-11 che induce la panchina ospite al time-out a metà quarto. Il Repower sembra essere in controllo quando si sblocca Garrick che da sola riporta sul -1 le ospiti. L’ultima parola del quarto è per le Orange con Tulonen che segna a fil di sirena su assist della solita Vintsilaiou, si va al primo riposo sul 29-25.

Nel secondo quarto i ritmi si abbassano e le due squadre sbagliano di più; il Repower torna sul 33-27 con il canestro di Tulonen ma Louka e Garrick tengono sempre a contatto le ospiti. Tassinari segna in uno contro uno il canestro del 33-31 mentre coach Pinotti dopo aver schierato rivoluziona il quintetto in campo cercando di allargare le rotazioni. Garrick impatta a quota 35 in una partita che diventa una guerra di nervi e subito Toffali riporta sul +2 il Repower. In una partita di errori è Madonna l’ultimo spettacolare canestro del primo tempo, si va al riposo sul 39-35.

Brixia segna tre triple consecutive e ritorna sul +1 (43-44). Toffali inventa l’assist per Bonomi che si fa trovare pronta dall’arco per il 46-44. Brixia torna in vantaggio con Tassinari (46-48) e la partita diventa una gara a chi sbaglia di meno. Bonomi dalla punta segna una tripla importante che riporta il punteggio sul 51-50 che è anche ciò che recita il tabellone alla terza sirena.

Dornastauder segna per il Repower andando a limitare i canestri di Louka. Garrick si metta al lavoro e porta le ospiti sul +3 (53-56) costringe la panchina milanese al time-out. Due triple consecutive di Brescia regalano il +7 a Brixia e coach Pinotti finisce i time-out a sua disposizione. Le ospiti prendono il largo con Garricks e Tommasini che portano a 13 le lunghezze di vantaggio per le ospiti. A 200 secondi dalla fine il Repower cerca la reazione con 5 punti consecutivi. A un minuto e mezzo dalla fine Skoric chiude la partita con la tripla del +10. La partita finisce 65-75, Brixia finisce la propria stagione mantenendo la categoria mentre il Repower potrà lottare ancora per la salvezza.

IL TABELLINO

in aggiornamento