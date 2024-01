Grande prova di Brescia che inizia il girone di ritorno con una vittoria esterna

Squadra in casa

Grande prova per la RMB Brixia Basket Brescia, che espugna il parquet dell’E-work Faenza per 70-86. Per le Leonesse è la quinta vittoria stagionale. Una vittoria che le allontana dalla zona bassa della classifica e quasi a ridosso della zona playoff

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Faenza parte subito con 4 punti consecutivi, ma Brescia si mette immediatamente in moto e si riprende il comando del match grazie a un parziale di 0-10. Si segna da entrambe le parti ed è la tripla di Peresson a ridare il vantaggio a Faenza (15-13). La squadra di casa prova a scappare sul +6 (22-16), ma Boothe e Landi chiudono il quarto sul 22-20. Tomasoni impatta subito a quota 22 e la tripla di Landi riporta avanti Brescia all’inizio della seconda frazione.

Con il gioco da tre punti di Boothe le ospiti vanno sul +6 (22-28), ma Brossman e Tagliamento riportano subito la situazione in parità a quota 28. La squadra di casa non riesce mai a mettere la testa davanti e Brescia ne approfitta per mandare a segno otto punti consecutivi e arrivare sul +9 (31-40). Una magia da dietro il canestro di Tagliamento permette però a Faenza di riavvicinarsi e dopo venti minuti il punteggio è di 34-40. Proprio Tagliamento è l’unica in doppia cifra con 11 punti, mentre Brescia sfrutta bene i 9 rimbalzi offensivi catturati. Alla ripresa Brescia vola subito sul +9, ma Faenza risponde con cinque punti consecutivi che le permettono di tornare a -4 (39-43).

Con i liberi di Brossmann Faenza arriva fino al -2, e due azioni dopo il contropiede di Cvijanovic vale il -1 (47-48). Brescia chiama timeout e dopo il minuto di sospensione riprende a segnare e con Tassinari e Boothe si riporta subito a +6 (47-53). Il vantaggio cresce con le due triple consecutive di Tassinari e Zanardi che catapultano Brescia sul +10 (41-51), con Faenza che stavolta è costretta a chiamare timeout. Al rientro in campo le padrone di casa forzano un paio di attacchi senza realizzare e Brescia ne approfitta per incrementare il suo vantaggio: Boothe e Garrick trovano altre due triple e la squadra lombarda arriva fino al +16 (51-67).

Il tiro sulla sirena di Peresson prova a scuotere Faenza, che chiude il quarto sul 54-67. Nei primi minuti dell’ultima frazione Faenza fatica molto a trovare continuità in attacco, ma riesce a sbloccarsi grazie al tiro dalla media di Dixon (58-69). Con la tripla di Cvijanovic la squadra di casa risale fino al -8 (61-69) e costringe le avversarie al timeout. Al rientro in campo la squadra ospite riesce a impedire alle avversarie di segnare sporcando tanti palloni, mentre in attacco riesce a segnare quasi solo dalla lunetta. A indirizzare definitivamente la partita è la tripla di Carlotta Zanardi (67-79), che poco dopo mette un altro canestro da oltre l’arco che porta Brescia sul 67-83.

Faenza prova a rispondere con l’immediata tripla di Peresson, ma la bomba di Tassinari chiude il match sul 70-86. Cinque giocatrici in doppia cifra per entrambe le squadre, con Tassinari top scorer da 18 punti con 6/9 da tre punti. Brescia chiude con il 53% da tre punti e domina la sfida a rimbalzi per 42-30 (14-5 quelli offensivi). Faenza paga le 18 palle perse e incappa nell’undicesima sconfitta stagionale. Brescia consolida invece il nono posto e si porta a soli due punti dalla Dinamo Sassari.

IL TABELLINO

E-Work Faenza - RMB Brixia Basket 70 - 86 (22-20, 34-40, 54-67, 70-86)



E-WORK FAENZA: Franceschelli NE, Edokpaigbe*, Niemojewska* 4 (0/3, 1/1), Cvijanovic* 13 (4/8, 1/3), Tagliamento* 13 (5/7, 1/7), Peresson 15 (1/2, 4/9), Bernabe' NE, Gori NE, Spinelli, Grande NE, Dixon* 13 (5/9 da 2), Brossmann 12 (5/6 da 2) Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 20/36 - Tiri da 3: 7/23 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 30 5+25 (Dixon 14) - Assist: 15 (Cvijanovic 4) - Palle Recuperate: 4 (Niemojewska 2) - Palle Perse: 18 (Dixon 5)



RMB BRIXIA BASKET: Bordiga NE, Landi 12 (2/6, 2/3), Zanardi* 12 (1/3, 3/6), Tomasoni R. 2 (1/2 da 2), Pinardi NE, Louka* 9 (3/7, 1/4), Boothe 13 (5/9, 0/1), Garrick* 15 (1/5, 4/6), Skoric* 5 (1/5, 0/1), Tassinari* 18 (0/1, 6/9) Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 14/38 - Tiri da 3: 16/30 - Tiri Liberi: 10/12 - Rimbalzi: 42 14+28 (Zanardi 7) - Assist: 17 (Zanardi 6) - Palle Recuperate: 6 (Skoric 2) - Palle Perse: 13 (Louka 3) - Cinque Falli: Garrick

Arbitri: Wassermann S., Mottola C., Marzo P.