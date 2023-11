Brescia cade in casa e scivola in basso in classifica

Terzo successo consecutivo per la Passalacqua Ragusa, che vince in casa della RMB Brixia Basket Brescia per 58-74. La squadra siciliana va in vantaggio nel primo periodo e non perde mai il comando del match nei quarti successivi.

La protagonista assoluta del primo quarto delle siciliane è Chidom, che segna ben 16 dei 20 punti della sua squadra, che chiude i primi dieci minuti avanti 14-20.

Il secondo quarto è estremamente equilibrato, con le due squadre che segnano 16 punti a testa e chiudono sul 30-36. Nella terza frazione Brescia prova a riavvicinarsi fino al -1, ma cinque punti consecutivi di Spreafico assicurano a Ragusa il vantaggio.

La solita Chidom chiude il quarto sul 48-57, aprendo la strada a una quarta frazione di dominio da parte della squadra ospite. Brescia segna solo 10 punti, anche se pure Ragusa fatica in attacco nei primi cinque minuti, mandando a referto solo Pastrello. Brescia segna il primo canestro quando mancano solo 3 minuti e 54 alla fine del match e ormai è troppo tardi per recuperare: Pastrello porta le sue sul massimo vantaggio a +17 (50-67) e Ragusa chiude il match sul 58-74.

Le ospiti fanno meglio in tutte le voci statistiche e trovano soprattutto 26 punti in area contro i soli 14 delle padrone di casa. Straripante la prova di Chidom, che chiude con 26 punti e 16 rimbalzi, tirando 12/15 dal campo.

La doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi di Louka non basta a evitare a Brescia la seconda sconfitta consecutiva, in un match importante in chiave playoff, dato che proprio Ragusa l’ha superata a quota sei punti.

Il tabellino

RMB Brixia Basket - Passalacqua Ragusa 58 - 74 (14-20, 30-36, 48-57, 58-74)



RMB BRIXIA BASKET: Bordiga NE, Landi 1 (0/1, 0/1), Zanardi* 9 (0/3, 2/5), Tomasoni R., Pinardi, Louka 16 (6/12, 1/5), Scalvini, Rainis, Boothe* 5 (1/1, 1/3), Garrick* 18 (4/7, 3/6), Skoric* 9 (3/6, 1/2), Tassinari* Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 14/32 - Tiri da 3: 8/31 - Tiri Liberi: 6/11 - Rimbalzi: 40 12+28 (Louka 10) - Assist: 17 (Zanardi 4) - Palle Recuperate: 8 (Rainis 2) - Palle Perse: 18 (Garrick 4)



PASSALACQUA RAGUSA: Thomas* 7 (2/3, 1/2), Nikolic 3 (0/2, 1/1), Spreafico* 9 (0/3, 2/6), Di Fine, Milazzo 10 (2/9, 2/3), Jakubcova 2 (1/2, 0/2), Pastrello 10 (2/5, 2/3), Juskaite* 2 (1/1, 0/1), Miccoli* 5 (1/3 da 2), Chidom* 26 (12/14, 0/1) Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 21/42 - Tiri da 3: 8/19 - Tiri Liberi: 8/10 - Rimbalzi: 34 4+30 (Chidom 16) - Assist: 14 (Milazzo 4) - Palle Recuperate: 8 (Chidom 4) - Palle Perse: 11 (Milazzo 3)

Arbitri: Ursi S., Tallon U., Forni M.