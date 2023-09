Supercoppa Frecciarossa 2023, la Germani Brescia a caccia del trofeo

Una delle due semifinali della Frecciarossa Supercoppa 2023 vede affrontarsi i padroni di casa della Germani Brescia, vincitori dell’ultima Frecciarossa Final Eight, e la Bertram Derthona Tortona che ha concluso al terzo posto lo scorso campionato. Lo riferisce la LBA attraverso il proprio sito ufficiale.

La formazione lombarda si presenta alla prima competizione dell’anno con solo tre nuovi innesti, tutti volti noti nel panorama italiano: il playmaker Semaj Christon, l’ala Jason Burnell e il centro Miro Bilan. Sono stati confermati gli esterni David Cournooh, Amedeo Della Valle e CJ Massinburg, le ali John Petrucelli, Kenny Gabriel e Nikola Akele e il centro Michael Cobbins, oltre a coach Alessandro Magro.

Per la Bertram Derthona, invece, ci sono i nuovi volti nel reparto esterni Chris Dowe, Tommaso Baldasso e Retin Obasohan; come ali, sono arrivate Arturs Strautins e Kyle Weems mentre come lunghi sono stati firmati Andrea Zerini e TaShawn Thomas. Le conferme – oltre al prolungamento del contratto con coach Ramondino – sono state quelle di Luca Severini, Mike Daum, Riccardo Tavernelli, Leonardo Candi, Grant Basile, Leon Radosevic e i giovani Nicholas Errica e Lamine Tandia.

La Germani ha giocato la fase finale della Supercoppa solo nell’edizione del 2018, arrendendosi in semifinale contro l’Olimpia Milano.

Per Tortona, invece, questa è la terza apparizione nel torneo nelle ultime altrettante annate, dopo il quarto di finale perso contro la Virtus Bologna nel 2021 e il k.o. della semifinale 2022 contro Sassari.

Palla a due sabato 23 settembre 2023 ore 20.45, DAZN ed Eurosport 2, Arbitri: Saverio Lanzarini, Andrea Bongiorni, Edoardo Gonella

LE PAROLE DI COACH MAGRO

Alessandro Magro, coach Germani Brescia: “Io e i miei giocatori siamo contenti che il precampionato sia finito, e quindi ci siamo focalizzati con una settimana di anticipo all’inizio della stagione. Abbiamo fatto un precampionato che ci rende estremamente soddisfatti, avendo lottato con impegni crescenti".

E ancora: "Abbiamo iniziata a Verolanuova contro una squadra americana che era qui in tour, per poi passare a squadre di A2 e di partita in partita abbiamo visto l’impegno crescere. Abbiamo trovato squadre che ci hanno messo in difficoltà e ci hanno dato spunti interessanti sui cui lavorare. Ci sembrava giusto provare ad arrivare pronti tecnicamente, tatticamente e soprattutto fisicamente al primo impegno della stagione".

"Anche se parti da underdog - conclude Magro - sappiamo bene cosa può succedere quando si gioca una gara secca, perché è successo a febbraio e giocando davanti ai nostri tifosi, siamo sicuri che ci daranno una grande spinta. I ragazzi sono concentrati e sentono l’importanza della sfida. Il feeling che ho è che non si vede l’ora che sia sabato”.