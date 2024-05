LBA, la Germani chiude la Regular Season con una bella vittoria

Nell’ultima partita della regular season 2023/24 la Germani Brescia supera l’Happy Casa Brindisi e chiude al terzo posto dietro Bologna e Milano.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia) - È la Germani Brescia a trovare il primo canestro della partita con Nicola Akele, mentre per Brindisi è Bayehe a rispondere subito presente dall’altra parte. La successiva tripla di Akele riporta subito in vantaggio i biancoblu e i 5 punti in fila di Bilan confezionano un parziale di 8-0 che fa volare la Germani (10 a 2 il punteggio al 3’). Brindisi però non ci sta e prova a rifarsi sotto con la tripla di Laszewski e il gioco da 3 punti (2+1) di Sneed (14 a 8 il punteggio al 5’). Gli ospiti accorciano fino al -4 grazie al canestro di Bartley ma Della Valle dalla lunetta prima e Akele poi ridanno ossigeno alla Germani ritornando sul +6 (18 a 12 il punteggio al 6’). Il canestro di Massinburg vale il nuovo +8, ma ecco arrivare il parziale di 0-6 di Brindisi con le triple di Riisma e Laszewski che riportano gli ospiti sul -2 (20 a 18 il punteggio). Il canestro di Cobbins a 30’’ dal termine permette alla Germani di allungare ma i liberi quasi allo scadere di Morris fissano il punteggio sul 22-20 al termine della prima frazione di gioco.

Il secondo quarto si apre con la tripla di Morris che vale il primo vantaggio per Brindisi, ma la Germani è lesta a riprendere il comando con i canestri di Cournooh e Burnell (26 a 23 il punteggio). La tripla di Morris vale la nuova parità sul 26-26, poi botta e risposta tra le due squadre con nessuna delle due in grado di prendere il largo. Il canestro di un infuocato Morris vale il nuovo vantaggio per gli ospiti sul 33-34, ma ecco arrivare il parziale di 8-0 della Germani che permette alla squadra di Coach Magro di allungare sul 41-34 e costringe Coach Sakota al timeout. Al rientro in campo Brindisi fatica ancora a trovare il fondo della retina e il canestro di Christon porta a 9 le lunghezze di vantaggio per Brescia. Il canestro di Morris accorcia le distanze ma i 4 punti in fila di capitan della Valle valgono il +11 sul 47 a 36. I 3 liberi allo scadere di Washington fissano il punteggio sul 47-39 al termine del primo tempo di gioco.

Il terzo quarto si apre con il canestro di Laszweski che vale il -6 per gli ospiti, ma la Germani risponde subito con un mini parziale di 5-0 con il canestro di Christon e la tripla di Akele (52 a 41 il punteggio al 22’). Bayehe e Sneed provano a tenere a contatto Brindisi, ma la tripla di capitan Della Valle mantiene in doppia cifra il vantaggio della Germani (+10 sul 55 a 45). Gli ospiti riescono ad accorciare fino al -7 grazie al gioco da 3 punti di Bayehe (2+1 per lui), ma per i biancoblu è Jason Burnell a prendersi i compagni sulle spalle trovando 4 punti in fila (61 a 51 il punteggio al 26’). Brindisi non riesce più a trovare il fondo della retina e Brescia ne approfitta per scappare sul +14 grazie prima al canestro da sotto e poi la schiacciata di Cobbins che costringono Coach Sakota al timeout quando restano 3’ da giocare nel terzo quarto. La tripla di Sneed sblocca finalmente i suoi e i liberi di Bayehe valgono il -9 (67 a 58 il punteggio al 28’). Nel finale Gabriel fa 2 su 2 dalla lunetta ma il canestro di Morris fissa il punteggio sul 69-60 al termine della terza frazione di gioco.

Il quarto quarto si apre con la tripla di Della Valle che riporta a 12 le lunghezze di vantaggio per Brescia, mentre per Brindisi è Bayehe a rispondere presente, ma ecco arrivare un altro parziale di 9-0 per la Germani grazie alle triple di Cournooh e Gabriel e ai 3 liberi di Della Valle con la Germani che vola sul +19 (81 a 62 il punteggio al 33’). Brindisi prova a riaprire la partita tornando sul -13 per un paio di volte, ma Bilan prima e Burnell poi sono bravi a tenere a distanza gli ospiti e la tripla di Gabriel a 3’ dalla fine vale il +18 (88 a 70 il punteggio) e chiude definitivamente i giochi. La partita termine con il punteggio finale di 94-75 in favore della Germani Brescia.

IL TABELLINO

Germani Brescia-Happy Casa Brindisi 94-75 (22-20, 47-39, 69-60)



GERMANI BRESCIA: Christon 6, Gabriel 15, Bilan 9, Burnell 12, Massinburg 5, Tanfoglio, Della Valle 18, Petrucelli, Cobbins 8, Cournooh 5, Akele 16, Porto. All. Magro



BRINDISI: Morris 16, Malaventura, Laquintana, Sneed 10, Laszewski 8, Smith 4, Seck, Lombardi 6, Bartley 6, Riisma 3, Bayehe 12, Washington 10. All. Sakota