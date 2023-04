LBA, la Germani Brescia non tradisce le attese batte Brindisi e punta decisa i playoff

Squadra in casa

Squadra in casa Germani Brescia

Finalmente padrona del proprio destino in ottica qualificazione ai playoff, la Germani Brescia ottiene una grande vittoria al cospetto dell’Happy Casa Brindisi, battuta con il punteggio di 75-69 in un PalaLeonessa A2A completamente esaurito. Lo riferisce l'Ufficio Stampa del club sul proprio sito ufficiale.

Per mettere le mani su due punti fondamentali nella corsa alla post season, serviva una prova corale, con il contributo di tutti: così è stato, anche se due solisti – Caupain con 21 punti (19 nella ripresa) e Della Valle con 20 (16 nel primo tempo) – spiccano per il proprio fatturato a referto.

Oltre che a proiettarla tra le prime otto della classifica a 40′ dal termine della regular season, il +6 finale nei confronti dell’Happy Casa ribalta il doppio confronto con l’Happy Casa, che, a differenza della Germani, è già certa della postseason per via degli scontri diretti.

L’ultimo posto in palio nella griglia dei playoff sarà appannaggio di una tra Germani Brescia e Carpegna Prosciutto Pesaro. Il pallino è nelle mani della squadra di Alessandro Magro, che dovrà fare visita a una Givova Scafati assetata di punti per mantenere la categoria.

La partita - Il primo parziale di 7-0 è a favore dei padroni di casa che partono con il piede sull’acceleratore raggiungendo la doppia cifra di vantaggio al settimo minuto di gioco (17-4). Il primo quarto della Happy Casa si ferma offensivamente a 0/7 da tre punti prima di essere sbloccato da Mezzanotte a segno sul finire del primo parziale (21-13).

Bowman e Bayehe danno vita a un contro break di 12-2 a inizio secondo quarto ribaltando l’inerzia del match e portando la Happy Casa condurre sul 23-24. I viaggi in lunetta di Della Valle (9/9 nel primo tempo) fruttano punti facili per la Germani mentre Brindisi rimane imprecisa ai tiri liberi (9/14) pagando dazio sul -5 al rientro dagli spogliatoi.

Nei primi cinque minuti della ripresa Brindisi non riesce a trovare il fondo della retina riuscendo tuttavia con la fase difensiva a rimanere agganciata agli avversari (43-39 al 26’). L’allungo bresciano arriva a fine terzo quarto con Caupain protagonista di 10 punti personali per il nuovo vantaggio in doppia cifra sul 55-44.

L’ingresso con tripla di Riismaa prova a dare la scossa ai suoi ma la Germani si appoggia alla vena realizzativa di Caupain toccando il nuovo massimo vantaggio di +17 al 34’. Brindisi riduce il gap di svantaggio a -4 con le triple di Mezzanotte e Riismaa ma a decidere la gara è la tripla di Gabriel a 15 secondi dal termine.

IL TABELLINO DI GERMANI BRESCIA-HAPPY CASA BRINDISI 75-69 (21-13, 37-32, 55-44)



Germani Brescia: Gabriel 9 (1/2, 2/7), Nikolic 5 (1/2, 1/3), Della Valle 20 (1/6, 3/7), Caupain 21 (6/10, 2/5), Petrucelli 4 (2/5, 0/1), Cobbins 4 (2/3), Odiase 2 (1/3), Burns, Laquintana ne, Cournooh 8 (1/4, 1/3), Moss (0/1 da tre), Akele 2 (1/1, 0/1). All: Magro



Happy Casa Brindisi: Burnell 2 (1/5, 0/3), Reed 6 (1/5, 1/5), Bowman 12 (2/8, 2/5), Harrison 2 (0/1, 0/2), Malaventura ne, Lamb 2 (1/1, 0/3), Mascolo 5 (0/1, 1/2), Bocevski ne, Mezzanotte 9 (3/7 da tre), Riismaa 9 (0/1, 2/2), Bayehe 4 (1/1), Perkins 18 (5/13, 0/3). All: Vitucci



Arbitri: Bartoli, Quarta e Capotorto



Note: Brescia 16/36 (44%), Brindisi 11/36 (31%); Tiri da tre: Brescia 9/28 (32%), Brindisi 9/32 (28%); Tiri liberi: Brescia 16/19 (84%), Brindisi 20/27 (74%); Rimbalzi: Brescia 46 (RD 36, RO 10), Brindisi 42 (RD 28, RO 14)