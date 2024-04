La Germani cade sotto i colpi di Pecchia ed Eboua: il derby lo vince Cremona

La Vanoli Basket Cremona fa il colpo nel derby lombardo contro la capolista Germani Brescia nel secondo anticipo della Serie A UnipolSai 2023/24, raggiungendo così l’aritmetica salvezza.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Pecchia (16 punti e 5 assist) si prende tutto il proscenio ad inizio partita, trovando anche il centro Golden per il 7-0 d’avvio, prima che un jumper e un taglio efficace di Gabriel (17 punti e 4 assist) mettano nel match anche gli ospiti (8-4). Successivamente, proprio il numero 1 della Germani e McCullough (14 punti) si scambiano due bombe una dietro l’altra, prima che lo show dall’arco venga inframmezzato dalla presenza di Bilan (12 punti, 7 rimbalzi, 6 assist, 21 di valutazione) sotto i tabelloni e dai liberi del riaggancio della formazione di coach Magro sul 14-14.

Grazie alle combinazioni vincenti tra Bilan e Burnell (9 punti, 4 assist e 4 rimbalzi) nel pitturato avversario, Brescia riesce poi anche a sorpassare gli avversari, sebbene comunque i primi guizzi di Lacey (13 punti) e il cecchino Adrian (7 punti e 6 rimbalzi) non facciano terreno alla Vanoli, lasciando poi a Piccoli dalla lunetta l’onere di chiudere i 10’ iniziali con il sorpasso locale sul 22-21. Per gli ospiti si accende poi Massinburg (8 punti e 5 recuperi), autore di cinque punti consecutivi, ma le triple di Eboua (21 punti, 10 rimbalzi, 31 di valutazione) e McCullough fanno ancora esplodere il PalaRadi, prima che anche Corey Davis si sblocchi per Cremona appoggiando il 30-26.

Un’efficace combinazione tra McCullough e Golden scrive il nuovo +6 locale a tabellone, un bell’attacco della Germani chiuso da una schiacciata di Burnell interrompe il break avversario di 10-0 ma l’energia di un super Eboua spegne gli effetti di una tripla di Della Valle (16 punti, 4/5 da tre, 4 rimbalzi, 22 di valutazione), mantenendo l’inerzia della sfida a favore di una Cremona che aggiorna anche il suo massimo vantaggio (41-31). Con due bombe di un preciso Della Valle e un canestro dalla media distanza realizzato da Massinburg, Brescia si riporta a stretto contatto, prima che Eboua chiuda il tempo con l’ennesimo punto esclamativo del suo match, assistito da Davis (45-41 dopo 20’).



Il numero 00 della Vanoli inizia alla grande anche la ripresa, sfruttando al meglio il suo atletismo nei pressi del ferro, e poi i tagli di Pecchia e McCullough respingono le belle combinazioni nel pitturato del duo Christon – Bilan (53-47). Cinque punti consecutivi di puro talento di Lacey danno poi un’ulteriore spinta alla Vanoli, che spegne l’entusiasmo ospite acceso dall’energia di Burnell e Cobbins e capitalizza ancora in attacco con una tripla di Pecchia e una bella penetrazione di Adrian (63-54). Provano in seguito Cournooh e soprattutto Gabriel a caricarsi Brescia sulle spalle con le loro iniziative in avvicinamento al ferro, prima che Davis dalla lunetta ristabilisca i tre possessi tra le squadre (67-60 dopo 30’).

Della Valle però non ci sta e inaugura l’ultimo periodo segnando una fondamentale tripla e regalando a Cournooh il comodo appoggio in contropiede del -2, Lacey allora scuote la Vanoli con il jumper del 69-65 e Pecchia serve Eboua, il quale al ferro firma il gioco da tre punti che scrive il nuovo +7 Cremona e anche una super stoppata a Bilan. Dopo l’appoggio di Pecchia del 74-65 a meno di 6’ dal termine, Bilan ed Eboua si scambiano dei colpi dalla lunetta, Adrian spinge la Vanoli avanti anche con un margine in doppia cifra, ma un’accelerazione di Christon, una tripla del cinico Gabriel e la schiacciata di un ottimo Cobbins non rimettono a stretto contatto la Germani (78-74 a 3’ dalla fine).

Ci pensa quindi capitan Pecchia a far respirare la sua squadra con un bel canestro dal post-basso e Lacey dalla lunetta approfitta degli errori, dall’altra parte del campo, di Gabriel e Massinburg per scrivere il nuovo +8. Una gran giocata di Christon a 90” dal termine prova a non far alzare bandiera bianca alla sua squadra ma Lacey è glaciale a cronometro fermo e un’infrazione di passi di Della Valle sigilla il successo della Vanoli. Finisce 84-77.

IL TABELLINO

Vanoli Basket Cremona-Germani Brescia 84-77 (22-21, 45-41, 67-60)



VANOLI CREMONA: Eboua 21, Adrian 7, Davis 4, Pecchia 16, Vecchiola, Lacey 13, Piccoli 3, Mccullough 14, Golden 6, Zanotti. All. Cavina



GERMANI BRESCIA: Christon 6, Gabriel 17, Bilan 12, Burnell 9, Massinburg 8, Tanfoglio, Della Valle 16, Petrucelli, Cobbins 4, Cournooh 5, Akele, Porto. All. Magro

GLI HIGHLIGHTS