LBA, si ferma sul più bello la rimonta della Germani: Al PalaLeonessa vince la Reyer

Sesta vittoria consecutiva per l'Umana Reyer Venezia, che espugna il PalaLeonessa di Brescia, battendo per la quarta volta in stagione la Germani, 74-79 il finale.

La cronaca - Gli orogranata, si legge nella nota dell'Ufficio Stampa dei veneti, partono 0-6 in 1'30” con Parks e Willis, ma poi l'aggressività della difesa bresciana consente alla Germani di rispondere per il 9-6 al 4'30”.

A metà quarto Tessitori torna a muovere il punteggio dell'Umana Reyer e, cercato dai compagni, si carica poi sulle spalle le principali responsabilità offensive e mantiene la squadra a contatto, rispondendo al 14-8 bresciano al 7' con la firma sui canestri che valgono il -1, prima della tripla finale di Moss per il 19-15.

La circolazione veloce di palla e gli assist (già 7 all'11') consentono all'Umana Reyer di riportarsi in vantaggio con 5 di fila di De Nicolao per il 21-22 al 12'30”, ma con le triple (6/12 a metà periodo) la Germani prova poi l'allungo sul 32-24.

Gli orogranata ripartono da 5 punti di Spissu, pur soffrendo in difesa e con qualche palla persa di troppo (12 al 18'), con Brescia che mette in campo più energia e tocca il 41-31 con 2' da giocare. Il finale di tempo ha però in Willis, autore di 8 punti in meno di 1'30” il grande protagonista e al rientro negli spogliatoi è così 41-39.



I padroni di casa partono meglio nel secondo tempo, trovando il terzo fallo di Parks e il 45-40 al 21' e il 49-43 al 22'30”. L'Umana Reyer alza però il livello difensivo e porta Brescia al bonus dopo 3'30”, anche se le migliori percentuali da 3 della Germani valgono il 52-45 al 24'.

A metà periodo Tessitori mette la tripla del 52-48 ma subito dopo spende il quarto fallo: la reazione orogranata è però importante e dal 54-48 del 26' infila un break di 0-10, sfruttando anche l'antisportivo di Cobbins sulla tripla di Moraschini: azione che vale 7 punti in 12” grazie alla tripla di Willis, infine Brooks chiude dalla lunetta il quarto sul 56-60.



Caupain torna a prendersi la leadership offensiva di Brescia in avvio di ultimo periodo, quando però si sblocca anche Spissu, con due triple consecutive che valgono il 61-66 al 32'30”, con pronto time out dei padroni di casa. Il ritmo resta elevato, ma si abbassano le percentuali, così si arriva a metà quarto sul 63-66, poi però di nuovo Spissu da 3 e Tessitori dopo un rimbalzo offensivo allungano sul 63-71 al 37'.

Il duello Caupain-Spissu continua per il 66-73 al 37'30”, con la Germani che non si arrende e si riavvicina sul 69-73 a 101” dalla sirena finale. Sulla pressione bresciana l'Umana Reyer rischia di perdere palla, ma alla fine guadagna il fallo su Willis che dalla lunetta fa 2/2 per il 69-75 a -81”.

Dopo il time out dei padroni di casa, Petrucelli mette la tripla del 72-75 anche se non riesce a ripetersi dopo l'errore in sottomano di Granger. A -24” Spissu subisce fallo, ma dalla lunetta fa 0/2, poi il fallo è di Bramos a -15” (Gabriel in lunetta e 2/2 per il 74-75).



L'Umana Reyer riesce a eludere il pressing bresciano e Tessitori appoggia il facile 74-77 a -6”. La Germani chiama di nuovo time out per la rimessa in attacco, ma Granger strappa il pallone senza fallo a Della Valle, subisce a sua volta l'infrazione avversaria e chiude i conti a -2”: finisce 74-79.

Il tabellino di Germani Brescia-Reyer Venezia 74-79. Progressione Parziali: 19-15; 41-39; 56-60

Germani Brescia: Gabriel 20, Nikolic 8, Della Valle 11, Petrucelli 6, Caupain 20, Cobbins 2, Odiase 4, Burns ne, Laquintana ne, Cournooh, Moss 3, Akele. All. Magro.



Umana Reyer Venezia: Spissu 19, Tessitori 18, Parks 4, Ray ne, Bramos, Moraschini 6, De Nicolao 5, Granger 5, Chillo ne, Brooks 4, Willis 18. All. Spahija.