LBA, la difesa della Germani Brescia lascia il segno: a Napoli un successo che vale oro

Squadra in casa

Squadra in casa GeVi Napoli

L’anticipo della 24/ma giornata è della Germani Brescia, che conquista il terzo successo esterno del proprio campionato espugnando il campo della Gevi Napoli con il punteggio di 72-69. Una vittoria importante per la formazione biancoblu, che dà respiro alla propria classifica, allontanandosi dalla zona più calda della graduatoria. Il tutto nonostante un finale tutt’altro che positivo, nel quale Della Valle (top scorer con 20 punti), Odiase (16 + 6 rimbalzi) e compagni non sono riusciti a gestire un comodo vantaggio in doppia cifra a meno di 3′ dalla sirena finale, portando comunque a casa un successo dal peso specifico inestimabile.

Il finale è certamente merito di Napoli, che sulla scia delle incredibili giocate di Wimbush (23 punti a referto) ha tenuto viva una partita che sembrava chiusa. La Germani, invece, avrebbe dovuto provare a essere più cinica nel chiudere il match a proprio favore, soprattutto dopo aver costruito mattoncino dopo mattoncino le premesse per fare bottino pieno. Forse con Gabriel al servizio (per lui un problema al ginocchio che lo ha costretto a giocare solo 10′) le cose sarebbero andate diversamente. Una domanda la cui risposta rimane comunque di relativa importanza, considerato il lieto fine con cui è terminata la sfida del PalaBarbuto.

Ora la Germani ha una settimana intera per preparare il prossimo impegno di campionato, quello casalingo con la Tezenis Verona. Una sfida importante, che potrebbe tirare fuori definitivamente Brescia dalle secche della zona peggiore della classifica e aprire qualche spiraglio per un finale di stagione che fino a poco tempo fa sembrava impronosticabile. Un obiettivo che la squadra dovrà costruire partita dopo partita, con lo slancio di fiducia arrivato dalla trasferta in terra partenopea.

?? ????????? DI GEVI NAPOLI-GERMANI BRESCIA 69-72 (16-19, 32-36, 42-55)

Gevi Napoli: Zerini, Howard 6 (2/4, 0/3), Young 14 (2/6, 3/5), Michineau 6 (3/6, 0/1), Dellosto 3 (1/1 da tre), Sinagra ne, Matera ne, Uglietti (0/2), Williams 14 (5/10), Stewart 3 (0/4, 1/3), Grassi ne, Wimbush 23 (1/4, 4/9). All: Pancotto



Germani Brescia: Gabriel 2 (1/2, 0/1), Massinburg 2, Nikolic (0/2 da tre), Della Valle 23 (3/5, 4/9), Caupain 4 (1/3, 0/1), Petrucelli 8 (4/8, 0/3), Odiase 16 (6/8), Burns 4 (2/3, 0/1), Laquintana ne, Cournooh 2 (0/2, 0/1), Moss 8 (1/2, 2/3), Akele 3 (1/3 da tre). All: Magro



Arbitri: Lo Guzzo, Paglialunga e Noce



Note: Napoli 13/36 (36%), Brescia 18/33 (55%); Tiri da tre: Napoli 9/22 (41%), Brescia 7/24 (29%); Tiri liberi: Napoli 16/22 (73%), Brescia 15/20 (75%); Rimbalzi: Napoli 36 (RD 24, RO 12), Brescia 35 (RD 25, RO 10)