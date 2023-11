La Germani lotta alla pari e fino all'ultimo ma la sfida la vince la capolista

Nello scontro tra le capolista della Serie A UnipolSai, la Germani Brescia prova a giocarsi le sue carte, ma la Virtus Segafredo Bologna non fa sconti, porta a casa la vittoria e la vetta solitaria.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia) - Nella sfida tra le due capoliste è Marco Belinelli a sbloccare il punteggio per i padroni casa dopo il primo minuto di gioco. Brescia è brava a rispondere subito con la schiacciata di Bilan, ma Belinelli si è acceso e realizza una tripla delle sue. Akele accorcia sul -1 con un canestro da sotto e i liberi di Della Valle permettono alla Germani di mettere la testa avanti per la prima volta. Il punteggio viaggia in parità fino al 6’ (12 a 12 il punteggio) con i canestri di Shengelia da una parte e quelli di Petrucelli dall’altra.

L’attacco della Germani si inceppa e la Virtus ne approfitta per piazzare un parziale di 8-0 grazie a Belinelli e Shengelia che permette alle vu nere di scappare sul 20-12. Massinburg prova a riaccendere la Germani segnando prima dall’area e piazzando poi due punti dalla lunetta. Dobric e Cacok riportano a 8 le lunghezze di vantaggio della Segafredo ma il canestro allo scadere del primo quarto di Massinburg fissa il punteggio sul 26 a 20 in favore dei padroni di casa.

Ci pensa Petrucelli ad aprire le marcature nel secondo quarto ed a riportare Brescia sul -4 (26 a 22 il punteggio), ma ecco arrivare un’altra zampata della Virtus che piazza un parziale di 7-0, costringe Coach Magro al timeout e porta in doppia cifra il vantaggio +11 (33 a 22 il punteggio).

Il solito Massinburg prova nuovamente a stoppare l’inerzia di Bologna con una tripla delle sue, ma i padroni di casa sono lesti a rispondere prima con la tripla di Pajola poi con il canestro in penetrazione di Lundberg. Gli arbitri fischiano un fallo tecnico a Coach Magro, e il successivo libero realizzato da Lundberg regala il massimo vantaggio alla Virtus sul +14.

Massinburg decide di caricarsi i suoi compagni sulle spalle in un amen piazza un parziale personale di 0-5 che riporta la Germani sul -9 (39 a 30 il punteggio al 14’). Bologna non riesce a trovare soluzioni al numero 5 di Brescia, che nell’azione successiva recupera palla e va in lunetta con 2 liberi (1 su 2 per lui). Divario che rimane sulle 8 lunghezze per Brescia che prova a rimanere attaccata alla partita trovando punti facili dalla lunetta con Cobbins e Della Valle.

Fallo tecnico anche per Coach Banchi, con Della Valle che realizza il libero e riporta la Germani sul -7, a cui segue il canestro di Massinburg che vale il nuovo -5 per la squadra di Coach Magro. Nell’ultima azione del secondo quarto la Virtus trova 2 liberi con Dunston che però fa 0 su 2 e il quarto si chiude sul 49-44.

Christon trova i primi due punti del terzo quarto e riporta la Germani sul -3, il fallo tecnico fischiato a Christon consente alla Virtus di tornare sul +4 con il libero realizzato da Belinelli.

La successiva schiacciata di Cobbins vale il -2 sul 52 a 50 in favore delle vu nere. I padroni di casa provano a scappare nuovamente con un parziale di 5-0 ma due triple in fila di Cournooh riportano la Germani sul -1 (57 a 56 il punteggio al 24’).

Purtroppo per Brescia arrivano non solo il quarto e il quinto fallo personale di Gabriel, ma anche un fallo tecnico con la Segafredo che ricaccia indietro Brescia e vola sul +11 trascinata dai canestri di Shengelia e Lundberg. Bilan accorcia nuovamente sul -9, Abass trova due punti ma il canestro allo scadere di Massinburg fissa il punteggio sul 72-63.

Massinburg prova a riportare nuovamente sotto Brescia con una tripla delle sue, ma la Virtus è pronta a rispondere con il canestro di Lundberg e la tripla di Smith mantenendo così a 11 le lunghezze di vantaggio (77 a 66 al 32’) e costringendo Coach Magro al timeout.

Ancora Massinburg con un gioco da 2+1 riporta la Germani sul -8, ma 3 liberi di Hackett mantengono in doppia cifra il vantaggio delle vu nere. Un nuovo canestro di Massinburg costringe al timeout Coach Banchi quando restano da giocare 5’ nel quarto quarto (80 a 71 il punteggio). Brescia ci prova fino alla fine ma Shengelia e Lundberg sono bravi a difendere il vantaggio accumulato fin qui e consegnano la vittoria alla Virtus. La partita si chiude con il punteggio di 88-76.

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia 88-76. Parziali: 26-20; 23-24; 23-19; 16-13

Virtus Segafredo Bologna: Lundberg 19, Belinelli 8, Pajola 5, Smith 7, Dobric 2, Mascolo, Cacok 5, Shengelia 27, Hackett 5, Menalo, Dunston 5, Abass 5. All. Banchi

Germani Brescia: Christon 2, Gabriel, Bilan 12, Burnell 8, Massinburg 27, Tanfoglio, Della Valle 7, Petrucelli 8, Cobbins 4, Cournooh 6, Akele 2, Porto. All. Magro