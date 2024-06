Germani Brescia, si seperano le strade con Coach Alessandro Magro

La Pallacanestro Brescia e Coach Alessandro Magro comunicano, in una nota di stampa congiunta, che hanno deciso, di comune accordo, che non ci sono più i presupposti per continuare il loro rapporto insieme nella stagione 2024-2025.

La decisione è arrivata a valle del confronto tra il tecnico e Mauro Ferrari.

La Storia tra Magro e la Pallacanestro Brescia

Si chiude cosi un ciclo sporitivo e umano durato sei anni. Tre anni, dal 2016 al 2019, nei quali Alessandro Magro è stato il vice di Andrea Diana e altri tre, dopo le esperienze all'estero come assistente di Banchi al Lokomotiv Kuban e da capo allenatore in Polonia con il Dąbrowa Górnicza, dalla fine della stagione 2020-2021 al 2023-2024 anni nei quali ha guidato in prima persona il club bresciano.

In questi anni Magro ha vinto il titolo di Miglior Allenatore della LBA e guidato la Germani Brescia al primo trofeo della propria storia la Coppa Italia del 2023.



"Si ringrazia ALESSANDRO per la serietà, l’abnegazione al lavoro - scrive in modo laconico la Pallacanestro Brescia - e per i risultati ottenuti". Si chiude una storia incredibile, quella nuova è tutta da scrivere.

Una storia che, secondo le indiscrezioni che circolano con sempre maggiore insistenza, dovrebbe vedere Peppe Poeta promosso dal ruolo di primo assistente di Ettore Messina all'Olimpia Milano a capo allenatore della Germani.