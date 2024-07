Brescia piazza due colpi da urlo: Dowe e Rivers agli ordini di Poeta

Due colpi in meno di ventiquattro ore, due colpi da aggiungere a Ivanovic già messo sotto contratto a metà giugno per dare forma al roster da consegnare a Coach Poeta per la stagione di LBA 2024-2025.

La Pallacanestro Brescia ha raggiunto l'accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Chris Dowe, guardia statunitense di 189 cm e di Demetre Rivers ala statunitense di 202 cm.

Il primo è un giocatore esperto, vincente e profondo conoscitore della pallacanestro europea, Chris Dowe, nella scorsa stagione, ha indossato la maglia della Bertram Tortona (Serie A) facendo registrare 10.8 punti, 3.2 rimbalzi e 3.8 assist e trascinando il sodalizio piemontese ai playoff.

Il secondo nella scorsa stagione si è diviso tra l’esperienza con la Givova Scafati (Serie A), facendo registrare 10.3 punti di media, e lo Zalgiris Kaunas (LKL), agli ordini di coach Andrea Trinchieri.

LA CARRIERA DI CHRIS DOWE

Chris Dowe, nato a Louisville (Kentucky) il 26 agosto 1991, muove i primi passi nella palla a spicchi presso l’High School di Louisville, viatico che lo porta al College di Bellarmine (NCAA II).

Chiuso il percorso collegiale, nell’estate del 2013, inizia la propria carriera da professionista in Portogallo, vestendo i colori della Sampaense (Liga Profissional) e chiudendo la stagione con un fatturato di 20.5 punti di media. Nelle due annate successive è protagonista in Francia, prima con la canotta dell’Aix-Marienne (PRO B) e, in seguito, a Hyères-Toulon (PRO B), con cui conquista la promozione in PRO A.

Riparte dal Belgio e accetta la proposta del Circus Brussels (EBL), mettendo a tabellino 12.9 punti di media e trascinando i propri compagni nella finale per il titolo persa contro Ostenda. La stagione 2017/2018 lo vede ai nastri di partenza ancora in Francia sotto i colori del Pau-Lacq Orthez (PRO A), guadagnandosi la qualificazione ai playoff.

Segue un biennio diviso tra Israele, con il Ness Ziona (Winner League), e Polonia, all’Anwil Wlockawek (PLK), con cui mette in bacheca la Supercoppa Polacca e la Coppa di Lega.

Nel campionato 2020/21 è ancora di scena in Israele difendendo la maglia del Maccabi Haifa, scrivendo 16.9 punti, 5.8 rimbalzi e 4.4 assist ad ogni allacciata di scarpe.

I numeri maturati nella sua esperienza mediorientale lo portano ad un accordo in Ucraina, con il Prometey (Superleague) disputando una prima parte di stagione convincente, sia a livello nazionale, che in quello continentale, partecipando alla Basketball Champions League.

Tuttavia la complessa situazione geopolitica e lo scoppio del conflitto russo-ucraino lo portano ad un trasferimento in Germania, al Brose Bamberg (EBB), dove manda a referto 12.5 punti di media, dando un apporto cruciale al raggiungimento dei playoff, interrotti dall’eliminazione per mano dell’Alba Berlino.

L’estate del 2022 coincide con il suo trasferimento in Italia, alla Dinamo Sassari (Serie A), scendendo sul parquet sia in campionato, dove produce 14.0 punti di media, che nella Basketball Champions League. Chris Dowe, agli ordini di coach Piero Bucchi, è tra i principali artefici degli importanti risultati ottenuti dal sodalizio sardo nella competizione nazionale, con il quarto posto nella stagione regolare che vale l’accesso ai playoff.

LA CARRIERA DI DEMETRE RIVERS

Demetre Rivers, nato a Charleston (South Carolina) il 7 dicembre 1995, muove i primi passi nella palla a spicchi presso la Stratford High School di Charleston, viatico che lo porta alla Mercer University (NCAA).

Chiuso il percorso collegiale, nel 2018, inizia la propria carriera da professionista in patria con una fugace apparizione nei Maine Red Claws (G-League), ma si trasferisce subito in Lettonia, vestendo la maglia del Parnu Sadam (Latvian Estonian BL), con cui scrive 17.5 punti di media uniti a 5.3 rimbalzi.

Riparte dall’Ungheria, dove rimane per un biennio, difendendo i colori del Sopron KC (A League) per poi passare al Kaposvari KK (A League).

L’estate del 2021 lo vede ai nastri di partenza in Repubblica Ceca, accettando la proposta dell’ERA Nymburk (NBL), prendendo parte alla Basketball Champions League, ma decide di terminare la stagione in Grecia, al PAOK Salonicco (Heba A1).

Segue, nella stagione 2022/2023, l’esperienza in Turchia con la canotta del Buyukcekmece (BSL), mettendo a tabellino 11.5 punti e 5.6 rimbalzi ad ogni allacciata di scarpe.