Germani Brescia, Aleksej Nikolic chiuderà la stagione al CB Gran Canaria

La Germani Brescia comunica in una nota di stampa di aver raggiunto l'accordo che permetterà al playmaker del club, Aleksej "Ali" Nikolic, di terminare la stagione sportiva 2022-2023 con la maglia del CB Gran Canaria, squadra militante nella Liga ACB e che nei giorni scorsi ha conquistato il successo nella 7DAYS EuroCup.

"Ad Ali - si legge ancora nella nota - che chiude la sua prima parentesi in maglia Pallacanestro Brescia dopo aver disputato 24 partite in LBA (7.0 punti, 2.2 rimbalzi e 2.3 assist di media a partita) e 10 partite in EuroCup (6.3 punti, 1.8 rimbalzi e 4.0 assist di media a gara), va il più sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura"