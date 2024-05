LBA, finisce la stagione della Germani: l'Olimpia vince gara 3 e vola in finale

Termina in Gara 3 delle semifinali dei Playoff di LBA, la stupenda stagione della Germani Brescia che viene eliminata 3 a 0 dai campioni in carica dell’Olimpia Milano.

LA PARTITA

Partenza a tutto gas per l’Olimpia Milano in Gara 3 che trova un parziale di 7-0 in apertura di quarto con i canestri di Melli e Tonut e la tripla di Napier. Per la Germani Brescia è Petrucelli ad inaugurare il tabellone con un tiro dalla lunga distanza (3 a 7 il punteggio al 2’). Il canestro di Gabriel vale il -2, ma il suo successivo fallo antisportivo manda in lunetta Mirotic con due liberi, 2 su 2 e Milano vola avanti sul 5-9. La tripla di Melli vale il primo tentativo di fuga per l’Olimpia ma la Germani è lesta a rispondere con la stessa moneta e le triple di Cournooh e Della Valle valgono il -1 (11 a 12 il punteggio al 4’).

La squadra di Messina prova nuovamente ad allungare colpendo dalla lunga distanza ma Brescia resta a contatto grazie alla tripla di Gabriel che vale il -2 (16 a 18 il punteggio al 5’). Ecco però arrivare un parziale di 0-8 per Milano grazie ai 5 punti di Hall e al gioco da 3 punti di Voigtmann (16 a 26 il punteggio all’8’). Il gioco da 4 punti di Massinburg riavvicina la Germani fino al -6 (20 a 26 il punteggio al 9’), ma nel finale le due triple di Ricci aumentano il divario tra le due squadre e fissano il punteggio sul 21-32 al termine del primo quarto di gioco.



Il secondo quarto si apre con il gioco da 3 punti di Massinburg che riporta la Germani sul -8, ma Napier è ancora letale dall’arco riportando subito in doppia cifra il vantaggio di Milano (+11 sul 24-35 all’11’). Akele prova a prendersi i compagni sulle spalle realizzando 5 punti in rapida successione ma prima Ricci e poi ancora Napier dall’arco puniscono Brescia riportando Milano sul +11 (29 a 40 il punteggio).

La Germani è brava a rientrare fino al -8 con la tripla di Cournooh costringendo Coach Messina al timeout, ma al rientro in campo Milano trova subito un’altra tripla con Tonut tenendo così ancora inalterato il divario tra le due squadre (35 a 46 il punteggio). Brescia continua a litigare con il ferro e Milano ne approfitta per piazzare l’allungo decisivo grazie ad un parziale di 2-9 grazie alle triple di Shields e Ricci che valgono il +19 sul 37-56. Nel finale di secondo quarto il canestro di Massinburg fissa il punteggio sul 39-56 al termine del primo tempo di gioco.



La Germani rientra in campo con un’altra faccia e in apertura di terzo quarto trova un parziale di 6-0 grazie a Bilan e Cournooh che riporta Brescia sul -11 e costringe Coach Messina al timeout (45 a 56 il punteggio al 22’). Milano prova nuovamente a scappare più volte grazie ai canestri di Mirotic, ma la Germani non vuole saperne di mollare e grazie a Bilan e Petrucelli riporta in singola cifra la distanza tra le due squadre (54 a 63 il punteggio al 25’).

Brescia trova anche il -8 grazie alla tripla di Gabriel, ma Milano è lesta a rispondere con 5 punti in fila grazie alla schiacciata di Hines e alla tripla di un infuocato Ricci tornando così sul +13 (57 a 70 al 27’). Ecco però arrivare la reazione della Germani che trova un parziale di 7-2 che vale in nuovo -8 quando restano da giocare solo 60’’ nel terzo quarto, ma Milano allunga nuovamente chiudendo il quarto prima con il canestro di Voigtmann e con la tripla allo scadere di Hines che fissa il punteggio sul 64-77 al termine della terza frazione di gioco.



La Germani prova ad avvicinarsi nuovamente in apertura di quarto, ma Milano prova a chiudere la partita con un parziale di 0-7 che vale il +19 sul 67-86 quando restano 6’ e 30’’ da giocare nell’ultimo quarto. La Germani non vuole alzare però bandiera bianca e con un mini parziale di 5-0 riesce a rientrare fino al -14 (72 a 86 il punteggio), ma Milano decide di chiudere definitivamente i giochi toccando anche il +18 sul 76-94 quando restano da giocare solo 3’ nell’ultimo quarto. La partita termina con il punteggio finale di 86-96.

IL TABELLINO

Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano 86-96 (21-32, 39-56, 64-77)



GERMANI BRESCIA: Gabriel 15, Bilan 10, Burnell 4, Massinburg 21, Tanfoglio, Della Valle 7, Petrucelli 5, Cobbins 7, Cournooh 12, Akele 5, Porto. All. Magro



MILANO: Bortolani, Tonut 5, Melli 7, Napier 12, Ricci 16, Flaccadori 4, Hall 14, Caruso, Shields 14, Mirotic 14, Hines 5, Voigtmann 5. All. Messina

GLI HIGHLIGHTS