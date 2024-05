LBA, la Germani Brescia vince a Pistoia chiude la serie e vola in semifinale

La Germani Brescia supera Pistoia con il punteggio finale di 77-98, chiudendo 3 a 0 la serie dei Quarti di Finale e raggiunge la Semifinale dove incontrerà la vincente tra Milano e Trento

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) -Partenza super per gli ospiti, che rifilano agli avversari uno 0-13 d’avvio ispirato dalle bombe di Akele (15 punti e 5 rimbalzi) e Della Valle (28 punti, 6/10 da tre, 4 rimbalzi, 26 di valutazione) e alla presenza sui due lati del campo di Christon (8 punti e 6 assist) e Bilan (12 punti, 5/7 al tiro, 11 rimbalzi, 5 assist, 24 di valutazione)

Due incursioni in transizione di Moore (18 punti, 4 assist) e Wheatle (9 punti e 4 rimbalzi) scuotono l’Estra ma Christon – in penetrazione – e soprattutto Della Valle dal perimetro non fermano l’ondata della Germani, che poi con Akele dal post-basso costringono coach Brienza al timeout sul punteggio di 4-22.

Grazie alla presenza a rimbalzo in attacco di Bilan e Burnell (15 punti e 4 rimbalzi) e a una bomba di Cournooh, Brescia si porta anche sul +23, prima che una bomba di Hawkins (12 punti) dall’angolo e un difficile canestro di Varnado (18 punti, 8 rimbalzi, 23 di valutazione) chiudano al meglio il quarto per i biancorossi (13-31 dopo 10’).

Con l’ottimo Saccaggi e Hawkins dall’arco, in seguito, Pistoia riesce a controbattere allo strapotere di Cobbins (7 punti) e Akele a rimbalzo in attacco e a non perdere ulteriormente terreno dagli ospiti (21-38). Dopo l’ennesima bomba di Hawkins a bersaglio, comunque sia, Della Valle torna a prendersi il proscenio con due triple consecutive, Gabriel (6 punti) lo eguaglia e la fisicità di Burnell e Bilan aggiornano il massimo vantaggio lombardo sul 28-55.

Al termine del tempo, Moore segna un paio di liberi ma Akele si muove benissimo nei pressi del ferro avversario e appoggia i canestri che sigillano i super 20’ iniziali della Germani sul 30-59.

L’Estra comincia però benissimo la ripresa, sfruttando il costante Hawkins e il talento di Varnado nel pitturato, prima che le combinazioni tra Moore e Ogbeide e una serie di guizzi di talento puro del numero 8 biancorosso facciano proseguire il super parziale di 20-3 toscano (50-62). Un jumper appoggiato al tabellone di Della Valle e un paio di belle giocate sui due lati del campo di Burnell ridanno allora ossigeno a Brescia, che trova poi anche pazientemente Bilan per riallungare sul +18 (52-70).

Sul finire del quarto, l’orgoglio di Moore e Della Rosa non basta per accendere un altro tentativo di rimonta locale, dato che Bilan continua a fare la differenza nel pitturato e Burnell manda a bersaglio la tripla del 55-75 dopo 30’ di partita. Ad inizio ultimo periodo, Willis (5 punti, 2/9 dal campo) e Wheatle provano ad accendersi ma Christon trova continuamente delle linee di penetrazione comode e sia Cobbins che Akele ne approfittano per ribadire il +22 a tabellone (63-85).

Ci pensa infine ancora Della Valle a guadagnare e realizzare una serie di tiri liberi e assieme a Cobbins mettono la cera lacca sul successo della Germani in Gara 3 che vale il passaggio alle semifinali degli LBA Playoff UnipolSai 2024. Finisce 77-98.

IL TABELLINO

Estra Pistoia-Germani Brescia 77-98 (13-31, 30-59, 55-75)



ESTRA PISTOIA: Willis 5, Della Rosa 3, Moore 18, Cemmi 2, Stoch, Saccaggi 5, Del Chiaro, Dembelè, Varnado 18, Wheatle 9, Hawkins 12, Ogbeide 5. All. Brienza



GERMANI BRESCIA: Christon 8, Gabriel 6, Bilan 12, Burnell 15, Massinburg 2, Tanfoglio, Della Valle 28, Petrucelli, Cobbins 7, Cournooh 5, Akele 15, Porto. All. Magro

GLI HIGHLIGHTS