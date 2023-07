Supercoppa Italiana, la Germani Brescia giocherà la final four in casa

Nell’assemblea odierna la LBA, Lega Basket Serie A ha ufficializzato che sarà il PalaLeonessa A2A ad ospitare l’edizione 2023 della Supercoppa Italiana in programma sabato 23 e domenica 24 settembre.

La Germani Brescia si è garantita la partecipazione grazie alla vittoria della Coppa Italia e in semifinale affronterà la Bertram Tortona. Nell’altra semifinale i campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano affronteranno la Virtus Segafredo Bologna.

“Per Pallacanestro Brescia è motivo di grande soddisfazione poter ospitare la Supercoppa Italiana al PalaLeonessa A2A - dichiara il Direttore Operativo Marco Patuelli - Il grande merito per questo importante appuntamento che potremo giocare nella nostra casa va alla Proprietà e al direttore generale Marco De Benedetto per l’impegno profuso negli ultimi mesi per l’organizzazione dell’evento a Brescia”.

E ancora: “Ringraziamo il presidente federale Gianni Petrucci e il presidente LBA Umberto Gandini per la fiducia riposta nel nostro Club per poter ospitare la Supercoppa Italiana a Brescia. Un ringraziamento anche alla giunta comunale, al sindaco Laura Castelletti, all’assessore allo sport Alessandro Cantoni e al capo del gabinetto Giandomenico Brambilla che hanno permesso a Pallacanestro Brescia di poter organizzare l’evento mettendo a disposizione il PalaLeonessa A2A e fornendo un prezioso supporto durante tutta la macchina organizzativa”.

“Un evento - conclude il Dirigente della Germani Brescia - che potrà portare gioia e felicità a tutti i nostri tifosi e ci aspettiamo tanto pubblico sugli spalti del PalaLeonessa A2A. Il primo trofeo della stagione si assegnerà a Brescia, nell’anno della Capitale Italiana della Cultura, e per un weekend la città si conferma basket city”.