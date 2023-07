LBA, nasce la stagione 2023-2024: ecco il calendario della Germani Brescia

Si terrà tra le mure amiche del PalaLeonessa A2A la prima tappa del viaggio della Germani Brescia nel campionato di Legabasket Serie A 2023-2024, fissata per domenica 1 ottobre. Lo comunica il club dal proprio sito ufficiale.

La Germani in occasione del primo atto della nuova stagione, che per Brescia sarà l’ottava stagione consecutiva nella massima serie, è la sfida contro la semifinalista dell’ultima Coppa Italia la Carpegna Prosciutto Pesaro (il ritorno è fissato per il 3 marzo).

Confermata anche per quest’anno la formula dell’asimmetria del campionato, con le gare di ritorno che non seguiranno l’ordine delle partite del girone di andata. Dopo l’esordio casalingo, la Germani viaggerà per la prima trasferta domenica 8 ottobre a Treviso contro la NutriBullet (ritorno il 14 gennaio)

Seguirà, per la terza giornata di campionato, un nuovo impegno casalingo che vedrà la squadra biancoblù ospitare la GeVi Napoli Basket (ritorno il 4 febbraio), per poi viaggiare in Toscana ad affrontare la neopromossa Estra Pistoia (ritorno il 28 gennaio) e concludere il mese di ottobre con l’incontro interno contro la Dolomiti Energia Trentino (ritorno il 21 gennaio).

Novembre si aprirà con la trasferta sul campo della Bertram Derthona Tortona (ritorno il 7 aprile), a cui seguirà il derby con la neopromossa Vanoli Basket Cremona (ritorno il 21 aprile), poi la sfida alla Segafredo Arena contro la Virtus (ritorno il 24 marzo) e la sfida conclusiva del mese di novembre in casa contro l’Openjobmetis Varese (ritorno il 30 marzo).

E ancora, dicembre avanza con un calendario altrettanto ricco che prevede anche due turni, fissati di sabato, durante le feste natalizie: il mese inizia con la gara contro la Givova Scafati Basket (ritorno il 10 marzo), procede con l’impegno casalingo con il Banco di Sardegna Sassari (ritorno il 17 marzo), spostandosi poi in Emilia-Romagna per la sfida contro la UNAHOTELS Reggio Emilia (ritorno l’11 febbraio).

Passaggio in laguna per affrontare l’Umana Reyer Venezia (ritorno il 14 aprile) e si concluderà, sabato 30 dicembre, nuovamente sul parquet di casa contro l’EA7 Emporio Armani Milano (ritorno il 28 aprile). Per l’ultima giornata del girone d’andata la Germani Brescia volerà in Puglia per affrontare l’Happy Casa Brindisi (ritorno il 5 maggio).

Come anticipato, la regular season prenderà il via domenica 1 ottobre e terminerà domenica 5 maggio. Alla fine del girone di andata, previsto per il 7 gennaio, le prime otto squadre classificate otterranno l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia, in programma da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio 2024.

Al termine della stagione regolare, le prime otto formazioni giocheranno i playoff scudetto secondo l’immutato format di quarti di finale e semifinali al meglio delle 5 gare e il nuovo format per la finale scudetto al meglio delle 5 gare. Infine, è prevista una finestra FIBA riservata alle squadre nazionali da disputarsi da lunedì 19 a martedì 27 febbraio 2024

