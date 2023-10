LBA, la Germani spezza l'equilibrio nel quarto finale e supera la GeVi Napoli

Nello scontro tra prime della classe della Serie A UnipolSai, la Germani Brescia esce nel quarto quarto e supera la Gevi Napoli rimanendo a punteggio pieno dopo le prime 3 giornate di campionato.

La cronaca (Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia) - È Amedeo Della Valle ad inaugurare il match mettendo a referto i primi due punti dopo un minuto di gioco. Anche il nuovo centro della Germani Miro Bilan decide di mettersi all’opera segnando 4 punti in rapida successione portando sul 6-0 il punteggio dopo 120’’. Napoli non ci sta e dopo 3 minuti di gioco trova finalmente i primi tre punti con la bomba di Zubcic a cui segue la bomba di Sokolowski e punteggio nuovamente in parità (6-6 al 4’).

La Germani prova di nuovo a scappare con un parziale di 5-0 firmato dalla tripla di Petrucelli e i liberi di Bilan, ma la Gevi trascinata da Ennis e Jaworski piazza un contro parziale di 0-6 e costringe al timeout Coach Magro quando restano 4’ da giocare nel primo quarto (11 a 12 il punteggio in favore di Napoli). Dopo il timeout le due squadre viaggiano sulle ali dell’equilibrio con la Germani che riesce a mettere nuovamente la testa avanti sul 17 a 15 grazie a 4 punti in fila di Jason Burnell, ma la tripla di Lever riporta avanti gli ospiti (17-18). I liberi di Amedeo Della Valle a 4’’ dal termine e la schiacciata su palla rubata di Akele regalano un punto di vantaggio a Brescia al termine del primo quarto di gioco.

Akele riprende da dove aveva lasciato mettendo a referto altri due punti e portando la Germani sul +3 (25 a 22 il punteggio). Il successivo canestro in contropiede di CJ Massinburg costringe al timeout Coach Milicic dopo 1’ di gioco nel secondo quarto. Napoli esce concentrata e carica dal timeout e si riporta avanti nel punteggio con due triple di Lever (11 punti per lui finora).

Il fallo antisportivo fischiato a Burnell regala 2 liberi a Sokolowski che non sbaglia e il successivo canestro di Pullen porta gli ospiti sul +5 (27 a 32 il punteggio). Gabriel prova ad accorciare per la Germani ma Pullen è brava a tenere a distanza il club biancoblu allungando sul 29 a 36. La squadra di Coach Magro reagisce alla grande piazzando un parziale di 7-0 con 5 punti di CJ e 2 di Bilan che riporta la Germani in parità (36 a 36 al 17’). La schiacciata di Petrucelli e l’1 su 2 dalla lunetta di Bilan regalano il +3 al termine del secondo quarto di gioco.

La tripla di John Petrucelli inaugura il terzo quarto di gioco e permette alla Germani di scappare sul +6 (44 a 38 il punteggio al 21’). Jaworski dall’altra parte risponde con la stessa moneta e i successivi 4 punti in fila di Ennis riportano la Gevi Napoli in vantaggio sul 44 a 45. Punteggio che rimane invariato per circa 3’ con nessuna delle due squadre in grado di trovare il fondo della retina.

Petrucelli prima e Christon dopo provano ad allungare nuovamente per la Germani portando il punteggio sul 52 a 47 costringendo Coach Milicic al timeout. Brescia prova ad amministrare il vantaggio ma Owens dalla lunetta riporta a contatto gli ospiti quando restano 3’ da giocare nel terzo quarto. Un’ottima difesa di Cobbins nel finale consente alla Germani di chiudere in vantaggio quando restano da giocare solo 10’ (59 a 57 il punteggio al 30’).

Il quarto quarto inizia con 2’ in cui nessuna delle squadre riesce a trovare il fondo della retina, fino al momento in cui CJ Massinburg realizza i primi due punti del quarto dalla lunetta e Germani avanti sul +4 (61-57). Napoli continua ad avere problemi in attacco mentre in difesa viene battuta prima da CJ Massinburg e poi da David Cournooh. Dopo 5’ minuti è sempre Owens a sbloccare dalla lunetta Napoli riportando gli ospiti sul -7 (65 a 58 in favore della Germani).

La schiacciata di Bilan e l’appoggio da sotto di Kenny Gabril porta in doppia cifra il vantaggio dei biancoblu (70 a 60) quando restano 4’ da giocare. La Germani prova ad amministrare il vantaggio fin qui accumulato ma ecco arrivare il parziale di Napoli che si riporta sul -3 (72 a 69 il punteggio a 90’’ dalla fine). La schiacciata di Burnell riporta sul +5 la Germani. Napoli ci riprova ancora ma nel finale la chiudono Burnell e Christon. La Germani supera Napoli con il punteggio di 80 a 71 ed ottiene la terza vittoria in 3 partite.

IL TABELLINO

Germani Brescia-Gevi Napoli Basket 80-71 (23-22, 41-38, 59-57)

GERMANI BRESCIA: Christon 6, Gabriel 5, Bilan 15, Burnell 15, Massinburg 11, Tanfoglio, Della Valle 8, Petrucelli 12, Cobbins 4, Cournooh, Akele 4, Porto. All. Magro



GEVI NAPOLI: Pullen 12, Zubcic 6, Ennis 13, Jaworski 5, De Nicolao 2, Owens 11, Sokolowski 11, Lever 11, Bamba, Mabor, Ebeling, Grassi. All. Milicic