Petruccelli show e Brescia vince

L’incredibile prestazione di John Petrucelli (career high in Italia con 31 punti), le giocate di Amedeo Della Valle (20 punti a referto), una squadra che con il passare del tempo ha saputo dare la propria impronta in difesa alla partita e una tripla fuori dai giochi di Kenny Gabriel nell’ultimo minuto di gara, che manda i titoli di coda sulla prima partita casalinga di campionato di Brescia: c’è tutto questo nel primo successo stagionale della Germani, che supera alla distanza una coriacea Openjobmetis Varese (88-83), arrivata al PalaLeonessa A2A forte della propria impronta di gioco e con la voglia di piazzare il colpaccio di giornata. Brava Brescia a resistere alle spallate degli ospiti (+14 sul 40-54) e a trovare nel periodo conclusivo quel ritmo che nei primi tre quarti non aveva accompagnato l’attacco dei biancoblu, fino a dipingere sulla tela il 28-15 degli ultimi 10′ che decide il match e permette alla Germani di incamerare i primi punti in campionato e fare il pieno di entusiasmo in vista dell’esordio in EuroCup, in programma martedì prossimo (ore 20.45) sul difficile campo della Joventut Badalona (pallacanestrobrescia.it).

Brescia-Varese, il tabellino

GERMANI BRESCIA-OPENJOBMETIS VARESE 88-83 (23-26, 38-44, 60-68)

Germani Brescia: Gabriel 7 (1/3, 1/5), Massinburg 2 (1/1, 0/3), Della Valle 20 (5/10, 2/5), Caupain 9 (4/6, 0/1), Petrucelli 31 (5/8, 6/6), Cobbins 2 (1/1), Odiase 7 (3/5), Burns, Laquintana 2 (1/1, 0/2) , Cournooh 5 (1/4, 1/3), Moss, Akele 3 (0/3, 1/2). All: Magro

Openjobmetis Varese: Ross 13 (4/7, 1/3), Woldetensae 9 (0/3, 3/5), De Nicolao 9 (2/3, 1/1), Reyes 3 (1/2, 0/3), Librizzi, Virginio, Ferrero 17 (0/1, 5/5), Brown 7 (2/7 da tre), Caruso 4 (2/2, 0/1), Owens 6 (3/6, 0/1), Johnson 15 (4/5, 1/6). All: Brase

Arbitri: Baldini, Bongiorni e Borgo

Foto pallacanestrobrescia.it