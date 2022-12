Germani sul velluto: superata Napoli

Aggressiva e concentrata per 40′, la Germani Brescia fa un solo boccone della Gevi Napoli e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato, cancellando il brutto stop europeo di martedì scorso con l’Umana Venezia. Senza gli infortunati Caupain e Petrucelli, serviva una squadra in cui ciascuno portasse il proprio mattoncino alla causa. Il risultato finale è un vero capolavoro, non solo per +23 a referto (95-72 il punteggio finale), ma sotto tutti i punti di vista: 111-75 alla voce valutazione, +17 (49-32) a rimbalzo, 23 assist, tutte voci statistiche che premiano un team che ha saputo fare gruppo per sopperire ai problemi, trasformandoli in opportunità, proprio come richiesto da coach Magro alla vigilia del match.

Con un Massinburg sopra le righe (24 punti e 19 di valutazione), un Gabriel concreto nel momento decisivo del match (15 punti), un Della Valle sempre pronto a mettere punti a referto (17) e con tanti giocatori assolutamente sul pezzo (10 rimbalzi per Odiase, 9 assist per Cournooh), Brescia dimostra qual è la strada da seguire nei prossimi impegni, che come sempre saranno difficili e ravvicinati: mercoledì in Lituania contro il Lietkabelis, sabato prossimo al Taliercio di Mestre contro la Reyer nella rivincita di campionato, giusto per citare i prossimi due appuntamenti. Servirà una Germani concentrata, attenta ed energica, la strada è assolutamente tracciata (pallacanestrobrescia.it).

Brescia-Napoli, il tabellino

GERMANI BRESCIA-GEVI NAPOLI 95-72 (26-15, 47-38, 81-60)

Germani Brescia: Gabriel 15 (3/4, 3/6), Tanfoglio, Massinburg 24 (5/8, 4/7), Ghidini, Della Valle 17 (2/4, 2/5), Cobbins 8 (3/3), Odiase 8 (4/5), Burns 1 (0/1, 0/2), Laquintana 6 (3/7, 0/1), Cournooh 7 (1/5, 1/2), Moss 4 (2/4, 0/1), Akele 5 (1/2, 1/3). All: Magro

Gevi Napoli: Zerini 3 (1/2 da tre), Howard 12 (1/5, 3/6), Michineau 11 (1/7, 1/4), Dellosto 2 (1/4), Matera ne, Davis 7 (0/1, 1/3), Uglietti, Williams 17 (7/12), Stewart 8 (1/3, 2/6), Zanotti 12 (2/2, 2/5), Grassi. All: Buscaglia

Arbitri: Attard, Bettini e Bartolomeo