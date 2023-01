Brescia si accende nella ripresa, ma non basta: Trento passa al PalaLeonessa

Una Germani Brescia efficace solo a metà paga dazio alla vena realizzativa della Dolomiti Energia Trentino, che espugna con merito il PalaLeonessa A2A con il punteggio di 78-73. Una partita dai due volti, quella dei biancoblu: spenti e piatti nei primi 20′, in cui gli ospiti banchettano dalla lunga distanza (7/9 da tre punti per una squadra abituata a tutt’altre percentuali), accesi e convinti nella ripresa, in cui più volte provano a riaprire un match che li vedevano soccombere di 18 lunghezze all’intervallo lungo.

Dal -3 a pochi minuti dalla fine del terzo quarto (poi però chiuso sul -14), al tiro del possibile sorpasso scoccato sul 63-65 a metà ripresa fino al 71-73 al sorgere dell’ultimo minuto di gara, le occasioni per impattare e provare a mettere le mani sulla gara alla Germani non sono mancate. È mancato il guizzo, però, il tiro che avrebbe potuto davvero dare l’inerzia ai padroni di casa in maniera definitiva, soprattutto dalla lunga distanza, nella quale Brescia chiude al 40′ con un misero 21% (5/24), dopo aver toccato un clamoroso 1/13 alla fine del terzo periodo.

Si interrompe a due il filotto di vittorie consecutive in campionato della Germani, che per centrare il traguardo della Final Eight dovrà fare di tutto per conquistare una vittoria nell’ultima gara del girone d’andata, da disputare sul campo della Tezenis Verona. Prima, però, i biancoblu torneranno ad affrontare le fatiche dell’EuroCup, ospitando la capolista del girone di qualificazione, la Joventut Badalona, in un altro match dal grande prestigio, ma anche dalle enormi difficoltà (pallacanestrobrescia.it).

Brescia-Trento, il tabellino

GERMANI BRESCIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 73-78 (20-25, 32-50, 49-63)

Germani Brescia: Gabriel 8 (2/5, 1/7), Tanfoglio ne, Massinburg 8 (1/8, 2/5), Della Valle 12 (2/4, 0/3), Ghidini ne, Taylor, Cobbins 9 (2/3), Odiase 16 (7/8), Burns, Laquintana 4 (2/5), Cournooh 11 (2/4, 1/3), Moss 3 (1/3 da tre), Akele 2 (1/3, 0/1). All: Magro

Dolomiti Energia Trentino: Conti, Spagnolo 8 (2/4), Forray 11 (1/5, 3/3), Flaccadori 16 (3/7, 2/4), Udom, Crawford 7 (3/5, 0/3), Ladurner 6 (3/6), Grazulis 12 (3/4, 2/4), Atkins 11 (2/5, 1/3), Lockett 7 (2/5, 1/1). All: Molin

Arbitri: Attard, Bartoli e Catani