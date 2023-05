Finale playoff: L'Agribertocchi ospita Mestre per il primo atto della serie

I riflettori del PalaBertocchi si riaccendono per il primo atto della Finali Playoff, che vede in palio l’accesso al concentramento di Ferrara, dove verranno sanciti i verdetti stagionali, legati alla promozione in Serie A2.

La squadra di coach Marco Calvani, reduce dal sontuoso colpo di Montecatini, chiudendo la pratica Herons, ospita la Gemini Mestre, capace di regolare la temibile Pielle Livorno, e bestia nera degli orceani.

Tuttavia Giovanni Gasparin e compagni sono pronti a scrivere un altro splendido capitolo di un’annata già di per sé storica, per regalare altre emozioni ai propri tifosi.

Il roster a disposizione di coach Cesare Ciocca, tecnico con alle spalle un curriculum ricco di tappe significative, presenta un’ossatura di gioco basata lungo l’asse composta da Andrea Mazzucchelli (9.9 punti di media a partita conditi da 3.1 assist), vecchia conoscenza biancoblu e playmaker in grado di ricoprire anche il ruolo di guardia, e dal centro italo argentino Matias Bortolin (12.7 punti di media a partita glassati da 8.8 rimbalzi catturati), tassello di grande esperienza, dall’immenso bagaglio tecnico e considerato uno dei giocatori più forti dell’intera categoria, ma non al meglio della condizione.

Sotto le plance, pronto a battagliare con il pacchetto lunghi orceano, risponde presente Edoardo Caversazio (8.6 punti di media a partita sommati a 6.2 rimbalzi catturati), caratterizzato da un ottimo senso della posizione e dalla mano educata, mentre lo spot di ala piccola è occupato da Tommaso Rossi (10.7 punti di media a partita aggiunti a 4.5 rimbalzi catturati), prodotto della Virtus Bologna, capace di incidere in attacco e agisce da collante di squadra.

Il principale pericolo sul quale Orzinuovi dovrà porre grande attenzione è Alberto Conti (19.0 punti di media a partita con una percentuale del 58 percento nel tiro da due punti), con un passato a Tortona, Rieti e San Severo, guardia tiratrice completa sotto ogni aspetto del gioco ed in grado di trovare la via del canestro mediante molteplici soluzioni.

In uscita dalla panchina, pronti a mantenere alta la qualità e l’intensità in campo, rispondo presenti Manuel Di Meco (7.7 punti di media a partita), ala forte preziosa e determinante nell’economia della squadra, il regista di rottura Nicolò Pellicano (4.5 punti di media a partita), la guardia Fabio Sebastianelli (5.5 punti di media a partita), Pietro Bocconcelli (7.6 punti di media a partita), ala piccola scuola Pesaro, e Pietro Sequani (1.1 punti di media a partita), centro mobile.

L’appuntamento con la palla a due è fissato per domenica 28 maggio alle ore 18.00 presso il PalaBertocchi di Orzinuovi (BS), Via Lonato.

La gara verrà disputata a porte aperte ed i botteghini del PalaBertocchi saranno aperti a partire dalle ore 16.30.

Matteo Mattioli, Primo Assistente Capo Allenatore dell’Agribertocchi Orzinuovi, compie le sue considerazioni alla vigilia della gara:

"Siamo all’inizio di una serie che si preannuncia molto difficile e contrassegnata da un’importante fisicità. Mestre è un’ottima squadra che fa dei rimbalzi in attacco, del contropiede e del tiro da tre punti le proprie armi principali. Sarà fondamentale limitare il loro gioco sotto questi aspetti e mantenere alta concentrazione per tutto l’arco della gara, prestando massima attenzione anche ai più piccoli dettagli".

Queste le parole di Marco Planezio, ala forte e vice capitano dell’Agribertocchi Orzinuovi, reduce da una prestazione significativa in gara tre contro Montecatini:

"Il lavoro ed il clima in palestra sono stati positivi durante tutta la settimana e siamo reduci dalla serie con Montecatini, che ci ha preparato al meglio per questa finale. Con Mestre siamo già caduti due volte: siamo consapevoli di che tipo di squadra siano e delle loro potenzialità. Noi siamo tranquilli e ritengo che sia giusto godersi la possibilità di giocare una finale, perché non potrebbe capitare tutte le stagioni. Vedo un gruppo in condizione e con il giusto piglio. Sono sicuro che avremo una grande cornice di pubblico a tifare, come sempre".