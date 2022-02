Final Eight, la Germani si qualifica per la semifinale

Una vera battaglia, disputata possesso dopo possesso. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, Trento-Brescia rispetta il copione della vigilia e regala un quarto di finale all’insegna dell’equilibrio. A differenza di due anni fa, però, quando il viaggio nel capoluogo marchigiano fu tutt’altro che positivo, questa volta la Germani si regala una bella vittoria e la possibilità di sfidare l’Olimpia Milano nella semifinale di sabato prossimo (ore 18.15).

L’essenza di ciò che si può definire battaglia va in scena nella gara tra bianconeri e biancoblu, questa sera di verde vestiti, due squadre dallo stato di forma agli antipodi, soprattutto nel recente periodo. Il verdetto rimane sospeso e tutt’altro che scontato fino allo squillo della sirena finale, con la Germani capace di farsi trovare pronta nonostante l’altissimo livello di fisicità messe in campo da un’avversaria come la Dolomiti Energia Trentino, che fa dell’aggressività il proprio marchio di fabbrica e non ha esitato nel dimostrarlo. Il 78-73 finale, dunque, certifica la vittoria della Germani e le regala la possibilità di rimanere in riva all’Adriatico almeno fino a sabato, giorno in cui sfiderà l’A|X Armani Exchange Milano nella semifinale della Final Eight. Un premio agli sforzi compiuti dalla squadra di coach Alessandro Magro e una bella gratificazione per una tifoseria che anche a Pesaro ha dimostrato di essere vicina alla squadra, dimostrando di fare ancora una volta la differenza e colorando di biancoblu l’apposita curva a loro destinata. L’avvio di gara è a mani fredde per le due compagini: sbloccato il ghiaccio e oliati i meccanismi in attacco, la Germani piazza un parziale di 11-0 che, dopo qualche difficoltà offensiva iniziale, permette alla squadra lombarda di chiudere il primo quarto puntando la freccia del sorpasso sul +3. Brescia tenta un timido allungo, ma i tentativi della Germani vengono prontamente sedati dalla Dolomiti Energia, che con un canestro a fil di sirena trova a metà gara la perfetta parità. Tabula rasa e tutto da rifare per la squadra di coach Magro: la Germani prova ad azzannare il match e archivia il terzo periodo sul +7 di vantaggio, ma un’arcigna Trento non accenna a mollare e rimane alle calcagna del team biancoblu. Tutto è deciso nell’ultimo quarto: Brescia rischia un po’ più del dovuto e il match rimane sul filo del rasoio fino ai secondi finali, ma i ragazzi di Alessandro Magro ci sono e rispondono presente, iscrivendosi alla semifinale di fuoco contro i campioni in carica dell’Olimpia Milano (pallacanestrobrescia.it).

Trento-Brescia, il tabellino

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – GERMANI BRESCIA 73-78 (16-19, 42-42, 55-62)

Dolomiti Energia Trentino: Bradford 13 (1/1, 3/6), Williams 5 (2/3, 0/1), Reynolds 20 (2/5, 5/9), Conti ne, Morina ne, Forray 6 (1/5, 0/3), Flaccadori 10 (4/9, 0/2), Saunders 2 (1/3), Mezzanotte 2 (1/1), Dell’Anna ne, Ladurner 2 (1/2), Caroline 13 (5/9, 1/5). All: Molin

Germani Brescia: Gabriel 11 (1/2, 3/5), Moore, Mitrou-Long 14 (2/6, 2/9), Petrucelli 9 (2/3, 1/4), Della Valle 22 (2/4, 5/10), Eboua 6 (2/2), Parrillo, Cobbins 6 (2/5), Burns 2 (0/2), Laquintana 6 (2/6, 0/1), Rodella ne, Moss 2 (1/2). All: Magro

Arbitri: Rossi, Attard e Perciavalle