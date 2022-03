Coppa Italia Serie A2 femminile, la RMB Brixia Brescia perde la finale contro la Team Crema

La Parking Graf Team Crema supera la RMB Brixia Basket per 78-55 nella Finale delle Final Eight di Coppa Italia Serie A2 e conquista il titolo per la quinta volta consecutiva.

La partita - Gara da subito molto intensa che Crema conduce inizialmente di poche lunghezze, +3 sul 20-17 con cui si chiude il primo quarto. Nella seconda frazione di gioco Crema schiaccia il piede sull'acceleratore e grazie al parziale di 21-9 (41-26) mette in pratica quella che sarà la fuga decisiva ai fini del risultato, guidata da una grande Melchiori.

Nella seconda parte di gara Crema mantiene le distanze su Brixia, che nonostante alcune folate offensive guidate da Zanardi non riesce a riagganciare le avversarie, che trionfano con merito.

La MVP della manifestazione è Francesca Melchiori della Parking Graf Crema mentre la Miglior Giovane è Carlotta Zanardi di RMB Brixia Basket.

Il tabellino ufficiale di Basket Team Crema-RMB Brixia Basket 78-55. Progressione Parziali: 20-17, 41-26, 62-47, 78-55



Basket Team Crema: D'Alie* 12 (4/12, 1/5), Melchiori* 20 (4/11, 2/8), Nori 15 (7/9 da 2), Conte* 10 (2/4, 2/6), Occhiato, Capoferri NE, Radaelli, Caccialanza 3 (0/1, 1/1), Parmesani, Rizzi 2 (1/2, 0/1), Pappalardo*, Vente* 16 (4/6 da 2) Allenatore: Diamanti M.



Tiri da 2: 22/47 - Tiri da 3: 6/21 - Tiri Liberi: 16/21 - Rimbalzi: 46 17+29 (D'Alie 12) - Assist: 24 (Melchiori 9) - Palle Recuperate: 11 (D'Alie 3) - Palle Perse: 16 (Vente 5) - Cinque Falli: Pappalardo



RMB Brixia Basket: Gregori 7 (1/3, 1/4), Takrou, Zanardi* 18 (3/10, 2/7), De Cristofaro* 10 (0/3, 2/5), Bonomi* 5 (1/2, 1/7), Minelli, Scarsi* 3 (1/4 da 2), Scalvini, Rainis 8 (2/4 da 2), Pinardi NE, Turmel* 4 (2/5, 0/1) Allenatore: Zanardi S.



Tiri da 2: 10/32 - Tiri da 3: 6/24 - Tiri Liberi: 17/23 - Rimbalzi: 36 10+26 (Zanardi 7) - Assist: 9 (Zanardi 4) - Palle Recuperate: 8 (Zanardi 4) - Palle Perse: 19 (Zanardi 4)