Germani beffata in rimonta, vince Brindisi

Si smarrisce sulla via brindisina la voglia di successo della Germani Brescia, che saluta la quarta giornata di campionato incassando una sconfitta al fotofinish sul campo della Happy Casa, autrice di un’eccellente rimonta nel corso dell’ultimo quarto di gioco (82-81 il finale). Nei contorni di un match particolarmente equilibrato (37-39 il punteggio al 20′), pur caratterizzato da toni di grande intensità e ritmi elevati da entrambe le parti, Brescia trova slancio nel secondo tempo, guadagnando un prezioso vantaggio che viene però cancellato da una Brindisi intenzionata a mordere l’avversaria nei momenti clou della sfida.

La cavalcata pugliese, sempre più impetuosa con i passare dei minuti, si concretizza proprio nell’ultima scia del quarto periodo: questione di pochi possessi, che consegnano alla formazione di casa i due punti in palio e lasciano a Brescia un pizzico di amaro in bocca. Gli impegni proseguono incessanti per il team di coach Alessandro Magro: mercoledì 26 ottobre l’agenda bresciana porterà la Germani in terra tedesca, ad Ulm, per il terzo round di EuroCup, mentre l’appuntamento con la serie A busserà alle porte del PalaLeonessa A2A sabato 29 ottobre per la sfida interna contro Pesaro (pallacanestrobrescia.it).

Brindisi-Brescia, il tabellino

HAPPY CASA BRINDISI – GERMANI BRESCIA 82-81 (23–27, 37-39, 56-65)

Happy Casa Brindisi: Etou 4 (0/2, 0/2), Burnell 6 (0/2, 2/4), Reed 19 (7/12), Bowman 13 (3/7, 2/9), Vitucci, Mascolo 8 (3/4), Bocevski, Mezzanotte 9 (2/5, 1/2), Riismaa 4 (1/1, 0/2), Bayehe 3 (1/3), Perkins 16 (4/7, 1/2). All: Vitucci

Germani Brescia: Gabriel 4 (0/1, 1/3), Tanfoglio ne, Massinburg 12 (3/7, 1/4), Della Valle 10 (2/6, 1/5), Caupain 22 (3/7, 5/6), Petrucelli 11 (4/5, 1/2), Cobbins 2 (1/3), Odiase 10 (4/6), Burns 2 (1/1), Cournooh 8 (1/4, 2/4), Moss, Akele. All: Magro

Arbitri: Rossi, Bartoli e Noci