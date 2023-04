Serie B: La Brianza casa basket cade sul campo della Rucker San Vendemiano

Squadra in casa

Squadra in casa Brianza Casa 2022

Netta sconfitta per la Brianza casa basket che, al Pala Saccon, si arrende alla Rucker San Vendemiano al termine di una sfida che ha visto condurre sin dall'inizio i padroni di casa.

L'unico momento del match in cui si è vista una Brianza in grado di competere è stato nel secondi quarto dove i lombardi sono stati in grado di tornare a contatto grazie ad un parziale di 18 a 25.

Nella rirpesa però, la Brianza casa è tornata a non far canestro e la Rucker ha preso il largo fino alla sirena finale.

Rucker San Vendemiano - Lissone Interni Brianza Casa Basket 72-55 (18-7, 18-25, 21-10, 15-13)

Rucker San Vendemiano: Damir Hadzic 22 (2/4, 5/7), Matteo Nicoli 20 (1/2, 5/11), Giacomo Baldini 7 (0/3, 1/6), Matteo Palermo 7 (1/3, 1/5), Luca Colombo 7 (0/1, 2/4), Jacopo Vedovato 3 (1/1, 0/0), Samuel Sackey 2 (1/2, 0/0), Omar Dieng 2 (1/3, 0/3), Enrico maria Gobbato 2 (1/1, 0/0), Alessandro Abramo 0 (0/0, 0/0), Giacomo Sanguinetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 48 7 + 41 (Omar Dieng 8) - Assist: 12 (Damir Hadzic, Matteo Palermo 3)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Matteo Galassi 15 (2/7, 3/8), Fabio Bugatti 10 (2/7, 1/6), Davide Poser 10 (2/4, 2/8), Alessandro Bertini 8 (2/4, 1/5), Tommaso Lanzi 6 (0/1, 2/6), Luca Fabiani 4 (1/4, 0/0), Adam abba Adamu 2 (1/2, 0/0), Davide Todeschini 0 (0/1, 0/2), Petar Jovanovic 0 (0/3, 0/0), Paolo Redaelli 0 (0/0, 0/0), Luca Giacomo rinaldi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 - Rimbalzi: 32 6 + 26 (Fabio Bugatti 6) - Assist: 11 (Luca Fabiani 5)