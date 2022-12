Serie B: La Brianza Casa Basket chiude l'anno con una vittoria. Al PalaReds battuta Capo d'Orlando

Seconda vittoria consecutiva per la Lissone Interni Brianza Casa Basket. I lombardi hanno la meglio di Capo d’Orlando e salutano il 2022 con una vittoria davanti ai propri tifosi.

Gara equilibrata con le squadre che si affrontano a viso aperto e rispondono colpo su colpo. I Padroni di casa riescono ad allungare in modo devisivo nell'ultimo quarto, quando gli ospiti pagano il doppio turno infrasettimanale, grazie ad un super Galassi. Per i siciliani non bastano i 15 punti di capitan Laganà ed un grande carattere mostrato da tutta la squadra. Per la Brianza casa arriva una vittoria importante che regala l'ultimo sorriso dell'anno e permette di iniziare il nuovo anno con una striscia di vittorie aperta.

Lissone Interni Brianza Casa Basket - Infodrive Capo d'Orlando 75-71 (18-20, 21-18, 18-15, 18-18)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Matteo Galassi 24 (4/11, 5/7), Fabio Bugatti 11 (3/8, 0/3), Alessandro Bertini 10 (0/2, 3/6), Lanzi Tommaso 8 (0/0, 2/5), Adam abba Adamu 8 (4/8, 0/1), Luca Fabiani 7 (3/6, 0/0), Davide Poser 5 (1/2, 1/6), Davide Todeschini 2 (1/2, 0/4), Petar Jovanovic 0 (0/0, 0/0), Flavio Pirola 0 (0/0, 0/0), Paolo Redaelli 0 (0/0, 0/0), Giacomo Contestabile 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 16 - Rimbalzi: 39 9 + 30 (Fabio Bugatti 12) - Assist: 16 (Alessandro Bertini, Davide Todeschini 4)

Infodrive Capo d'Orlando: Matteo Lagana 15 (1/3, 4/9), Daniele Sandri 13 (3/5, 1/3), Alberto Triassi 12 (2/3, 2/4), Thomas Binelli 9 (0/0, 2/5), Patrick Baldassarre 8 (2/6, 1/4), Simone Vecerina 7 (2/10, 1/2), Ricards Klanskis 5 (1/1, 0/1), Marco Passera 2 (0/2, 0/2), Daniele Okereke 0 (0/1, 0/0), Samuele Telesca 0 (0/0, 0/0), Gabriele Pizzurro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 24 - Rimbalzi: 32 5 + 27 (Matteo Lagana 8) - Assist: 18 (Daniele Sandri 6)