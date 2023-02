Serie B: La Brianza casa basket ospita Desio per un derby da playoff

E' tempo di derby in casa Brianza Casa basket 2022. Al Pala Reds arriva la Rimadesio Desio per una sfida dal sapore di playoff.

Entrembe le squadre lombarde infatti, sono in piena corsa per un posto in post season e sono divise in classifica da solo 2 punti I padroni di casa proveranno a fare affidamento sui propri tifosi per provare l'aggancio in classifica.

Desio arriva da tre vittorie consecutive in trasferta e vuole trovare il poker proprio a casa dei cugini. La Brianza casa però arriva da un ottimo momento con 3 vittorie nelle ultime 4 uscite e vuole continuare per entrare sempre di più nella lotta per un posto nella griglia promozione.

Appuntamento sabato 11 febbraio, palla a due alle 20.50.