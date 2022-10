Serie B: La Brianza basket 2022 non si ferma. Battuta anche Bergamo

Grande vittoria della Brianza basket 2022 che, davanti al proprio pubblico, batte la Bergamo nasket 2014 e porta a casa la seconda vittoria consecutiva. Grande prova dei padroni di casa che conducono la gara sin dalla palla a due e la portano a casa senza problemi grazie ad un sontuoso Fabio Bugatti, top scorer con 32 punti.

Partita davvero mai in discussione, con i padroni di casa che impongono il loro ritmo e trovano con continuità la via del canestro. All'intervallo lungo il vantaggio della Brianza basket è già oltre la doppia cifra.

Nella ripresa Bergamo prova a rientrare ma l'attacco ospite non riesce a essere efficace contro la difesa dei padroni di casa. Nel finale Lissone interni allunga ancora fino al +17 finale in una serata perfetta per Bugatti e compagni che portano a casa la seconda vittoria consecutiva in questo inizio di stagione.

Lissone Interni Brianza Casa Basket - Bergamo Basket 2014 84-67 (17-15, 26-17, 17-13, 24-22)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Fabio Bugatti 32 (0/1, 8/15), Lanzi Tommaso 17 (0/1, 5/12), Alessandro Bertini 12 (0/0, 4/11), Davide Poser 9 (0/0, 3/7), Luca Fabiani 5 (1/1, 1/2), Petar Jovanovic 4 (1/1, 0/1), Flavio Pirola 3 (0/0, 1/4), Matteo Galassi 1 (0/1, 0/4), Adam abba Adamu 1 (0/0, 0/2), Paolo Redaelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 23 - Rimbalzi: 26 3 + 23 (Alessandro Bertini 6) - Assist: 5 (Lanzi Tommaso 3)

Bergamo Basket 2014: Guglielmo Sodero 21 (0/0, 5/9), Salvatore Genovese 19 (1/1, 4/9), Nicolo Isotta 10 (0/1, 3/11), Luca Manenti 7 (0/0, 2/4), Alexander Simoncelli 6 (0/1, 2/6), Mamadou Dembele 3 (0/0, 1/2), Matteo Cagliani 1 (0/0, 0/6), Riccardo Rota 0 (0/0, 0/2), Riccardo Piccinni 0 (0/0, 0/0), Matteo Morelli 0 (0/0, 0/0), Mattia Mora 0 (0/0, 0/0), Carlo Cane 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 23 - Rimbalzi: 24 2 + 22 (Nicolo Isotta 8) - Assist: 2 (Nicolo Isotta, Alexander Simoncelli 1)