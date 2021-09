Basket, Orzinuovi: tutto pronto per la gara contro Mantova

E’ subito pronta a tornare in campo l’Agribertocchi Orzinuovi. La truppa di coach Fabio Corbani, dopo il prestigioso scalpo ottenuto a Verona, ospita tra le mura amiche del PalaBertocchi la Staff Mantova, per il secondo turno del girone verde della Supercoppa LNP. Compito non facile, in quanto la formazione virgiliana, reduce dalla sconfitta interna maturata contro Udine, si presenta ad Orzinuovi desiderosa di riscatto. Il roster a disposizione di coach Gennaro Di Carlo, tecnico con un curriculum ricco di tappe significative e visto sulla panchina di Capo d’Orlando in Serie A, presenta un’asse playmaker - pivot composta da Marco Laganà, regista di importante statura e dotato di grande rapidità di pensiero e di una meccanica di tiro mortifera, e Antonio Iannuzzi, centro molto fisico ed esperto, prelevato in estate da Napoli, con cui ha messo in bacheca la promozione in Serie A durante la scorsa stagione. Lo spot di guardia è occupato da Martino Mastellari, proveniente da Orzinuovi, pedina dinamica ed aggressiva, che è in grado di creare numerosi grattacapi alla difesa avversaria, mentre quello di ala piccola da Riccardo Cortese, giocatore dal rendimento garantito, prodotto della Fortitudo Bologna e vincitore di un campionato di Serie A2 sotto i colori di Pistoia (2014). Vojislav Stojanovic, con un passato a Torino e Cremona, è chiamato a ricoprire il ruolo di ala forte, dove fa valere il suo tonnellaggio. In uscita dalla panchina, pronti a mantenere alta la qualità e l’intensità in campo, sono il playmaker 2002 Manuel Saladini, che ha avuto un impatto importante nella gara con Udine, l’ala forte Matteo Ferrara, tassello duttile e di sistema, ed il lungo Beniamino Basso, lo scorso anno tra Pesaro (Serie A) e Ferrara (Serie A2). Chiudono le rotazioni gli esterni Moustapha Lo e Armando Verazzo. L’ala forte statunitense Hollis Thompson, indiziata ad essere il primo terminale offensivo dei biancorossi, non è invece andata a referto nella gara casalinga contro Udine.

Agribertocchi, le parole di Vicenzutto e Renzi

Andrea Vicenzutto, vice allenatore dell’Agibertocchi Orzinuovi, commenta così alla vigilia della gara: «Ci apprestiamo ad affrontare Mantova per la nostra seconda partita di Supercoppa, dopo la buona prova disputata domenica scorsa a Verona. Sarà un partita che ci permetterà di continuare nel nostro percorso di crescita, contro una formazione molto tosta e dotata di talento tecnico e fisico. Sarà inoltre un’occasione per allenare i nostri automatismi offensivi e difensivi, che è quello di cui abbiamo più bisogno per compiere un ulteriore step in avanti nel nostro processo di crescita». Andrea Renzi, centro dell’Agribertocchi Orzinuovi e reduce da una prestazione solida a Verona, suona la carica in vista della partita: «Ci prepariamo a questa nuova prova della nostra preseason, consapevoli che saranno necessari ulteriori passi in avanti dopo la bellissima vittoria di Verona. La squadra acquisisce di giorno in giorno nuova forza e conseguente consapevolezza. Vogliamo sicuramente fare divertire i nostri tifosi in quella che sarà la prima uscita casalinga ufficiale di questa stagione».

Agribertocchi, come seguire la sfida con Mantova

L’appuntamento con la palla a due è fissato per mercoledì 15 settembre alle ore 20.30 presso il “PalaBertocchi” di Orzinuovi (BS), Via Lonato. La gara verrà disputata a porte aperte ed i botteghini del PalaBertocchi saranno aperti a partire da un’ora e mezza prima della contesa. L’ingresso è consentito previa esibizione del Green Pass e misurazione della temperatura corporea ed è obbligatorio indossare la mascherina per tutta la permanenza all’interno dell’impianto di gioco. Durante la gara sarà attivo il punto informativo, dove sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti in vista della prossima stagione. Il prezzo del tagliando è a 10 Euro con posto unico, mentre per gli abbonati l’ingresso sarà gratuito. La diretta della gara sarà sulla pagina Facebook della Pallacanestro Orzinuovi.

