Basket femminile Serie A1, RMB Brixia Brescia sconfitta a Moncalieri 56-50

Trasferta in terra piemontese per la RMB Brixia Brescia e trasferta amara. Amara perché coincide con la settima sconfitta in otto gare del Campionato di Serie A1 di Basket femminile.

Partita di rilevanza estrema per le Leonesse di Coach Zanardi impegnate a Moncalieri contro una squadra che vantava una statistica di due vittorie in campionato e che, come Brescia, è destinata a lottare per non retrocedere in Serie A2.

Il match finisce con una vittoria della Akronos Tech Libertas Moncalieri per 56-50.

La partita - La posta in palio altissima rende nervosi i primi minuti dell’incontro. Parziale di 11-5 a metà quarto per la Libertas. Basse percentuali al tiro per le bresciane. Recupero con l’asse Johnson/Molnar che raggiungono il pareggio a 3 minuti dal termine del quarto.

Cambio Morra per Molnar, ed esordio nel campionato italiano per la giovane giocatrice canadese. Tripla di Johnson per il primo vantaggio bresciano 14-11. Si chiude il parziale con RMB Brixia Basket in vantaggio 16 a 13.

Scelte adeguate di Zanardi in regia, gestiscono gli attacchi bresciani e le rotazioni aiutano le leonesse a mantenere il vantaggio ad inizio quarto. Scarsi e capitan De Cristofaro in campo, danno esperienza e sicurezza alle biancoblu.

A metà quarto vantaggio bresciano di 3 punti. Westbeld, in serata, aggancia e poi supera Brescia riportando Moncalieri in vantaggio di 2 punti a tre minuti dal termine del primo tempo. Si chiude il parziale con le piemontesi in vantaggio di 7 punti. La bresciana Zanardi 12 punti, di contro Westbelt 16.

Rainis riaccende le bresciane con i primi punti del secondo tempo ma si carica di falli commettendo il suo quarto a 6 minuti dal termine del parziale. Tre falli anche per Zanardi. Numerose palle perse non aiutano le Leonesse nel recupero del punteggio. A metà quarto, Moncalieri a +7. Percentuali molto basse delle ragazze di Coach Zanardi e vantaggio di +10 delle piemontesi a 2 minuti dalla fine del quarto. Termina il periodo con Moncalieri a +8.

Ottimo inizio bresciano che recupera, con Molnar e Johnson, 4 punti in un minuto dall’inizio del quarto. Brutti errori da ambo le parti che condizionano il punteggio. A metà del quarto il vantaggio di Moncalieri è di +4. Finale di incontro non bello da vedere esteticamente ma bello da vivere per i continui cambi nei possessi e per la grande tensione agonistica.

A quaranta secondi dal termine due su due di Zanardi ai liberi per il -2 e successivo possesso piemontese. Tripla di Moncalieri a 22 secondi dal termine che porta il vantaggio a +5. Termina l’incontro con la vittoria della squadra piemontese con una RMB Brixia Basket troppo distratta e colpevole di percentuali al tiro mediocri.

Il tabellino di Akronos Tech Moncalieri - RMB Brixia Basket 56 - 50 (13-16, 34-27, 45-37, 56-50)

AKRONOS TECH MONCALIERI: Cherubini NE, Landi* 7 (3/6, 0/3), Reggiani* 7 (2/5, 1/3), Sklepowicz 12 (3/6, 1/3), Landi NE, Katshitshi* 2 (1/8 da 2), Westbeld* 24 (6/15, 3/8), Salvini 2 (1/2 da 2), Nicora NE, Jakpa, Giacomelli* 2 (1/3, 0/4) Allenatore: Spanu M.

Tiri da 2: 17/45 - Tiri da 3: 5/21 - Tiri Liberi: 7/12 - Rimbalzi: 46 14+32 (Westbeld 12) - Assist: 10 (Landi 4) - Palle Recuperate: 7 (Reggiani 2) - Palle Perse: 21 (Reggiani 5) - Cinque Falli: Salvini

RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 15 (5/11, 1/6), Zanardi* 17 (4/12, 1/6), Molnar* 6 (3/6, 0/2), De Cristofaro 2 (0/7 da 3), Tempia, Pinardi NE, Scarsi 5 (2/3 da 2), Scalvini NE, Rainis* 2 (1/1 da 2), Valli, Morra, Miller Mccray* 3 (1/4 da 2) Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 16/39 - Tiri da 3: 2/21 - Tiri Liberi: 12/16 - Rimbalzi: 41 10+31 (Zanardi 7) - Assist: 8 (Zanardi 3) - Palle Recuperate: 9 (Johnson 2) - Palle Perse: 20 (Johnson 7) Arbitri: Radaelli R., Corrias C., Picchi M.