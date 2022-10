Basket femminile, Serie A1: brutto stop a Venezia per la RMB Brixia Brescia

Non finisce bene la trasferta in Laguna per la RMB Brixia Brescia che torna in Lombardia con una netta sconfitta sulle spalle, 94-47 il finale a cui aggiunge la consapevolezza che il divario con i top club del Campionato di Serie A1 di Basket femminile è ancora troppo ampio.

Ne è testimone, oltre il largo distacco di 47 punti, anche la fisicità, la tecnica ed il gioco di squadra con cui le orogranata superano le Leonesse. Va detto, per dovere di cronaca, che non sono queste le partite dove la RMB Brixia deve raggranellare i punti necessari alla salvezza.

Partite che, in ogni caso, sono utili alle ragazze di Zanardi per mettere nella testa e nelle gambe l'esperienza necessaria ad affrontare al meglio la categoria.

La partita - Parte subito forte l’Umana Reyer Venezia giocando di squadra e mettendo in campo tutta la propria fisicità con un primo parziale di 11 a 3. Si continua a correre e a segnare con tanti palloni recuperati per le orogranata che si portano sul + 14. Brescia prova a rientrare portando energia in campo ma l’Umana Reyer continua a macinare punti chiudendo il primo quarto sul 29 a 11.

Il secondo quarto si apre sulla falsa riga del primo, con l’Umana che continua ad ampliare il proprio vantaggio. Il tabellino recita 39-21 a 4′:10″ dal termine. Continuano a dominare le orogranata che chiudono la frazione di gioco allungando fino a +23, massimo vantaggio fin qui della partita.

Nel rientro dall’intervallo lungo la Reyer piazza un parziale di 16-3 in sei minuti di gioco. Il terzo quarto si chiude 75-39 per la formazione veneziana.

Nel quarto periodo le due squadre continuano comunque a darsi battaglia nonostante il punteggio. La partita finisce con la vittoria dell’Umana Reyer che segna 94 punti subendone appena 47.

Il tabellino di Umana Reyer Venezia-RMB Brixia Basket Brescia 94-47 Parziali: 29-11; 52-29; 75-39

Umana Reyer Venezia: Villa 8, Delaere 16, Meldere 4, Cubaj 4, Madera 2, Yasuma 5, Fassina 14, Santucci 6, Shepard 19, Kuier 16. Coach: Mazzon

RMB Brixia Basket Brescia: Johnson 10, Tomasoni 5, Zanardi 12, Molnar 12, De Cristofaro 3, Tempia, Pinardi, Scarsi 2, Scalvini, Rainis 3, Valli, Miller. Coach: Zanardi