Basket femminile Serie A1, per la Brixia Brescia pesante sconfitta a Ragusa: 79-53 il finale

Squadra in casa

Squadra in casa Passalacqua Ragusa

La Passalacqua Ragusa, ancora priva di Hampton, non fatica troppo a sbrigare la pratica RMB Brixia Basket. Il match finisce 79-53 per le iblee che ritrovano a pieni ranghi Dotto, autrice di 12 punti frutto di uno spettacolare 4 su 4 da tre.

La svolta decisiva della partita arriva nel terzo quarto di gioco, quando la Passalacqua Ragusa prende definitivamente il largo dopo essere andata al riposo lungo sul vantaggio di 13 lunghezze.

Protagoniste di serata, per Ragusa Romeo autrice di 16 punti, Vitola che chiude a 15 e soprattutto la Anigwe, per lei, doppia doppia d'ordinanza (11+14).

In casa Brixia Brescia si salvano, come al solito, solo le giovani Zanardi e Tempia che chiudono la statistica con 25 punti in due, rispettivamente 14 e 11.

Per la squadra di Coach Zanardi dopo la bella e sfortunata prova con Sassari è davvero notte fonda. Quella di Ragusa è la sconfitta numero 14, la decima consecutiva.

Il tabellino di Passalacqua Ragusa - RMB Brixia Basket 79 - 53 (23-13, 40-27, 63-36, 79-53)

PASSALACQUA RAGUSA: Romeo* 16 (1/2, 4/11), Consolini* 6 (3/6, 0/3), Di Fine, Olodo 2 (1/1 da 2), Salice, Mallo, Dotto F. 12 (4/4 da 3), Hampton NE, Vitola* 15 (7/10, 0/3), Attura* 8 (2/3, 1/6), Ostarello 9 (0/1, 1/2), Anigwe* 11 (2/9, 1/2) Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 16/32 - Tiri da 3: 11/31 - Tiri Liberi: 14/18 - Rimbalzi: 47 12+35 (Anigwe 14) - Assist: 23 (Romeo 5) - Palle Recuperate: 10 (Vitola 4) - Palle Perse: 15 (Ostarello 3)

RMB BRIXIA BASKET: Tomasoni 4 (1/3, 0/1), Zanardi* 14 (1/5, 2/7), Molnar* 7 (2/3, 1/6), De Cristofaro 7 (1/3, 1/6), Tempia 11 (1/2, 3/6), Pinardi 3 (0/1, 1/1), Scalvini, Rainis*, Vente NE, Aizsila*, Miller Mccray* 7 (3/8 da 2) Allenatore: Zanardi S. Tiri da 2: 9/25 - Tiri da 3: 8/34 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 32 7+25 (Miller Mccray 9) - Assist: 11 (Zanardi 4) - Palle Recuperate: 12 (De Cristofaro 3) - Palle Perse: 17 (Zanardi 4) - Cinque Falli: Aizsila

Arbitri: Cappello C., Tallon U., Roiaz M.