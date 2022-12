Basket femminile Serie A1, il Famila Schio è troppo forte per la RMB Brixia Brescia

Tutto sotto controllo per il Famila Wuber Schio che supera agevolmente a domicilio, la RMB Brixia Basket con il punteggio di 53-89. Senza Zanardi, si rivede la nuova aggiunta Crudo in panchina per le bresciane (ma non è arruolabile per il match): Johnson, 14 punti, prova a tenere in gara la squadra di casa ma Schio gestisce e con una Howard da 15 mantiene l'imbattibilità stagionale.

La partita - Primo quarto davvero atipico per il Famila che tira con un mai visto 1/12 da due punti garantendosi però un buon fatturato dalla linea della carità. Le due triple iniziali di Crippa e Howard sono quelle che creano il primo break: 4-12 al 4’. Brixia mangia qualche punto con Tempia e Mccray mantenendosi a due possessi di distanza ma paga dazio nella girandola dei cambi: Sottana, Ndour e Penna allungano fino al 14-22.

6-0 il parziale in apertura di seconda frazione delle orange ma il palcoscenico se lo prende tutto De Cristofaro: la capitana bresciana segna tre triple consecutive e sigla tutti gli undici punti del quarto della RMB per il 23-30 al 15’. Da qui è un monologo scledense: prima Bestagno e Penna, poi Howard (lucidissima al rientro in campo) e Verona con la magia da tre punti a battere il buzzer. 25-44 alla pausa lunga.

Johnson si accende e prova a trascinare le sue ma la reazione del Famila è magistrale: 18-2 di parziale con pioggia di triple da parte di Crippa, Keys e Sottana che fanno volare Schio sul +30. Johnson dall’arco prova ad arginare l'emorragia ma ancora 7 punti orange chiudono il terzo quarto sul 35-69.

Al 33’ arrivano i primi punti in serie A1 di Sivka che più tardi bagna il suo esordio anche con una tripla. Brixia si fa più vivace e concreta con le USA Mccray e Johnson, mentre Schio prova a correre un po’ di più il campo perdendo qualche pallone di troppo in una gara fin qui perfetta sotto questo punto di vista. C’è infine il tempo per Penna e Crippa di raggiungere la doppia cifra proprio sul 53-89 finale.

Il tabellino di RMB Brixia Basket - Famila Wuber Schio 53 - 89 (14-22, 25-44, 35-69, 53-89)

RMB BRIXIA BRESCIA: Johnson* 14 (2/6, 2/9), Tomasoni NE, Molnar* 4 (1/5, 0/4), De Cristofaro 11 (3/5 da 3), Tempia* 5 (1/2, 1/2), Scarsi, Crudo NE, Scalvini, Minelli, Rainis* 2 (1/4, 0/1), Vente* 8 (4/12 da 2), Miller Mccray 9 (4/8, 0/1) Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 13/42 - Tiri da 3: 6/23 - Tiri Liberi: 9/12 - Rimbalzi: 42 12+30 (Vente 9) - Assist: 15 (Rainis 7) - Palle Recuperate: 3 (Scalvini 1) - Palle Perse: 14 (Johnson 4)

FAMILA WUBER SCHIO: Bestagno 7 (2/5 da 2), Mestdagh 5 (1/5, 1/4), Sottana 9 (2/4, 1/2), Sivka 5 (1/3, 1/1), Verona* 5 (1/4, 1/1), Howard* 15 (3/6, 2/7), Crippa* 10 (2/3, 2/4), Keys* 12 (1/5, 1/1), Penna 12 (5/10, 0/1), Ndour Gueye* 9 (2/4, 1/1) Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 20/49 - Tiri da 3: 10/22 - Tiri Liberi: 19/24 - Rimbalzi: 50 14+36 (Ndour Gueye 11) - Assist: 17 (Verona 7) - Palle Recuperate: 10 (Mestdagh 2) - Palle Perse: 6 (Mestdagh 2)

Arbitri: Lupelli L., Pallaoro L., Servillo F.