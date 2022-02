Basket, continua il periodo negativo per l'Agribertocchi

Non riesce lo scacco alla Regina. L’Agribertocchi Orzinuovi deve cedere il passo alla San Bernardo Cantù al termine di una partita fisica ed intensa. Sugli scudi per gli orceani La’Marshall Corbett (24 punti) e Matic Rebec (21 punti).

Orzinuovi-Cantù, la gara

Nemmeno il tempo di accomodarsi in tribuna che Bayehe, innescato in verticale da Bucarelli, appoggia i primi due punti dell’incontro. Corbett decide di caricarsi la squadra sulle spalle e, con la complicità di Sandri e Rebec, bravo e prezioso nel correre il campo in transizione, tiene a galla l’Agribertocchi (7-8 al 5’). Cantù, grazie alla fisicità ed al dinamismo di Da Ros, alza i giri del motore soprattutto nella lotta a rimbalzo e con un cesto di Severini firma un parziale di 0-7 per il timeout di coach Massimo Bulleri. Al rientro in campo i brianzoli allargano lo strappo con una tripla di Bucarelli, ma Rebec da centrocampo e allo scadere ripaga la San Bernardo con la stessa moneta (13-24 al 10’). Il secondo quarto comincia con una sparatoria tra Renzi e Cusin, entrambi già lunghi della Nazionale Maggiore. Il centro ligure arma la mano e, coadiuvato da un’eccellente regia di Rebec, permette ad Orzinuovi, di accorciare il gap sotto la doppia cifra di vantaggio, obbligando coach Marco Sodini a sospendere il tempo (31-40 al 15’). E’ una scelta che paga, in quanto Cantù ritrova la quadratura del cerchio alzando le percentuali al tiro da oltre l’arco affidandosi a Nikolic e al solito Da Ros, i quali danno nuova linfa alle velleità ospiti, sebbene Corbett concretizzi un gioco da tre punti, dopo un timeout orceano. Rebec infila sale in cattedra e sigla sei punti consecutivi, costringendo coach Marco Sodini a richiamare tutti in panchina, anche se Cantù va alla pausa lunga con la testa avanti (40-48 al 20’). Il terzo periodo è di targa ospite con Severini e Da Ros, che nel tiro da tre punti, cercano di dare una prima spallata alla gara, e, al netto delle iniziative di Renzi, l’Agribertocchi sembra accusare il colpo, scivolando a -14 lunghezze con coach Massimo Bulleri a richiamare i ragazzi in panchina. Tuttavia Orzinuovi prosegue nel suo momento di empasse (48-64 al 25’). Orzinuovi, però, pesca delle nuove e energie fisiche e mentali. Corbett e Rebec, infatti, trascinano l’Agribertocchi a livello offensivo e, uniti a delle ottime giocate difensive di Martini, i padroni di casa tornano prepotentemente in partita per merito delle alte percentuali e di una maggiore attenzione nella lotta a rimbalzo (60-68 al 30’). Nell’ultimo quarto Cantù, forte del tesoretto costruito durante l’arco della gara e della sua panchina profonda, recita la parte del topo col gatto gestendo senza troppi patemi il vantaggio acquisiti, sebbene l’Agribertocchi provi a rientrare in partita con le unghie e con i denti (62-76 al 35’). Negli ultimi minuti Baldassare e Corbett provano a lenire la sconfitta e Cantù vince meritatamente (Agribertocchi Orzinuovi).

Orzinuovi-Cantù, il tabellino

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI 73 SAN BERNARDO CANTU’ 86

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Rebec 21, Corbett 24, Sandri 7, Janelidze, Renzi 13, Baldassarre 5, Giordano 2, Fokou 1, Martini, Rupil ne, Spinoni ne, Wickramanayake ne.

Allenatore: Massimo Bulleri.

SAN BERNARDO CANTU’: Bucarelli 14, Allen 18, Severini 5, Da Ros 10, Bayehe 20, Stefanelli 8, Nikolic 5, Bryant 4, Cusin 2, Boev ne, Borsani ne, Tarallo ne.

Allenatore: Marco Sodini

PARZIALI: (13-24;27-24;20-20;13-18).

ARBITRI: Radaelli, Foti, Lucotti.