Agribertocchi Orzinuovi: Vittoria nel secondo test stagionale, ottime indicazioni per coach Zanchi

L’Agribertocchi Orzinuovi vince la seconda amichevole stagionale contro Brianza Casa Basket. Ottime indicazione per coach Zanchi in vista dell'esordio ufficiale in Supercoppa.

Il commento di Alessandro Muzio: “Un’altra amichevole positiva contro una squadra composta da giovani che vogliono emergere, che fa del ritmo la sua arma principale, come si evince anche dal punteggio odierno. Dobbiamo migliorare soprattutto nella gestione della palla, oggi abbiamo perso qualche pallone di troppo. Abbiamo tirato meglio da tre e in generale siamo migliorati rispetto alla partita giocata contro Crema.”

Agribertocchi Orzinuovi: Zugno 22, Bertini 12, Wesson 16,Ndzie 10, Brown 9, Donzelli9 Alessandrini 9, Trapani 11,Bergo, Zilli ne

All. Zanchi

Brianza Casa Basket: Naoni 4, Lanzi 2, Galassi 11, Fabiani 15, Loro 19, Ceparano 6, Redaelli 12, Nonkovic, Caffaro 12 Valesin ne

All. Lombardi