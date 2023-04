Serie B: L'Agribertocchi ospita Mestre per blindare il primo posto

La squadra di coach Marco Calvani, dopo aver confezionato un prezioso successo nel derby esterno di Lumezzane, ospitano tra le mura amiche del PalaBertocchi la temibile Gemini Mestre, reduce dalla vittoria casalinga ai danni di Capo d’Orlando, prima rivale di Orzinuovi per la conquista del primo posto in graduatoria al termine della stagione regolare, piazzamento che porterebbe vantaggi non indifferenti in ottica playoff.

Un trionfo permetterebbe agli orceani di avvicinarsi a tale obiettivo, staccando i diretti rivali di quattro lunghezze.

Il roster a disposizione di coach Cesare Ciocca, tecnico con alle spalle un curriculum ricco di tappe significative, presenta un’ossatura di gioco basata lungo l’asse composta da Andrea Mazzucchelli (10.0 punti di media a partita conditi da 2.8 assist), vecchia conoscenza biancoblu e playmaker in grado di ricoprire anche il ruolo di guardia, e dal centro italo argentino Matias Bortolin (14.0 punti di media a partita glassati da 9.6 rimbalzi catturati), tassello di grande esperienza, dall’immenso bagaglio tecnico e considerato uno dei giocatori più forti dell’intera categoria.

Sotto le plance, pronto a battagliare con il pacchetto lunghi orceano, risponde presente Edoardo Caversazio (8.2 punti di media a partita sommati a 6.7 rimbalzi catturati), caratterizzato da un ottimo senso della posizione e dalla mano educata, mentre lo spot di ala piccola è occupato da Tommaso Rossi (11.6 punti di media a partita aggiunti a 5.0 rimbalzi catturati), prodotto della Virtus Bologna, capace di incidere in attacco e agisce da collante di squadra.

Il principale pericolo sul quale Orzinuovi dovrà porre grande attenzione è Alberto Conti (19.3 punti di media a partita con una percentuale del 58 percento nel tiro da due punti), con un passato a Tortona, Rieti e San Severo, guardia tiratrice completa sotto ogni aspetto del gioco ed in grado di trovare la via del canestro mediante molteplici soluzioni.

In uscita dalla panchina, pronti a mantenere alta la qualità e l’intensità in campo, rispondo presenti Manuel Di Meco (7.0 punti di media a partita), ala forte preziosa e determinante nell’economia della squadra, il regista di rottura Nicolò Pellicano (3.9 punti di media a partita), la guardia Fabio Sebastianelli (5.5 punti di media a partita), Pietro Bocconcelli (6.7 punti di media a partita), ala piccola scuola Pesaro, e Pietro Sequani (1.1 punti di media a partita), centro mobile.

Matteo Mattioli, Assistente Capo Allenatore dell’Agribertocchi Orzinuovi, analizza l’avversario e compie le sue considerazioni:

"Siamo attesi da una partita tosta ed impegnativa. Mestre è seconda in classifica ed è una squadra forte, ben allenata e caratterizzata da spiccate doti individuali. Sarà una battaglia in pieno stile playoff. Noi dovremo essere pronti e concentrati per tutto l’arco della gara, eseguendo il piano partita che abbiamo preparato con tutti i vari accorgimenti".

Queste le parole di Nicolas Alessandrini, ala forte dell’Agribertocchi Orzinuovi:

"Dopo la convincente vittoria nel derby contro Lumezzane, abbiamo ripreso ad allenarci con grande intensità e ci portiamo dietro quella carica che deriva ancora dal trionfo in Coppa Italia e dai tre successi seguenti e consecutivi in campionato. Siamo felici di aver recuperato Ennio Leonzio, fattore che ci ha permesso di lavorare a ranghi completi. Mi aspetto una partita difficile. Sappiamo, infatti, che loro sono in grado di metterci in difficoltà e sono certo che si presenteranno ad Orzinuovi molto determinati. Dovremo essere pronti e motivati dall’inizio alla fine, esprimendo la nostra pallacanestro. Infine voglio lanciare un invito ai nostri tifosi: riempite il PalaBertocchi, abbiamo bisogno del vostro sostegno".

L’appuntamento con la palla a due è fissato per mercoledì 5 aprile alle ore 20.30 presso il PalaBertocchi di Orzinuovi (BS), Via Lonato.

La gara verrà disputata a porte aperte ed i botteghini del PalaBertocchi saranno aperti a partire dalle ore 19.00.