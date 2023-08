Colpo Agribertocchi Orzinuovi: Preso André Wesson

Continua la campagna di rafforzamento dell’Agribertocchi Orzinuovi.

La società lombarda è lieta di annunciare l’accordo con Andre Wesson per la stagione 2023-2024.

Andrea Zanchi, Capo Allenatore dell'Agribertocchi Orzinuovi, commenta così la firma:

"Per completare il roster cercavamo un giocatore che potesse ricoprire più ruoli, che avesse la capacità in attacco di creare per sé e per gli altri anche dal post basso e che ci desse la possibilità in difesa di cambiare su giocatori più alti vista la sua stazza. Tutte qualità che abbiamo riscontrato in Andre Wesson, un ragazzo proveniente da un college prestigioso come Ohio State e con già due anni di esperienza nella pallacanestro europea. Siamo convinti potrà inserirsi molto bene nella idea di squadra che abbiamo in mente".