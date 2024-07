Tredici bresciani alle Olimpiadi di Parigi: è record assoluto, fateci sognare

Le valigie sul letto sono quelle di un lungo viaggio: olimpico. Per tredici atlete e atleti bresciani Parigi è la prossima destinazione: hanno staccato un biglietto per partecipare ai Giochi Olimpici, in programma dal 26 luglio all'11 agosto. Un numero senza precedenti, nemmeno a Rio nel 2016 c’erano così tanti rappresentanti della nostra provincia (ed erano ben 10).

Sette uomini e sei donne gareggeranno in diverse specialità. Tra loro, ovviamente, il già campione olimpico Marcell Jacobs, il desenzanese dovrà difendere il titolo conquistato nei 100 metri e poi superarsi nella 4x100. Nella squadra di atletica leggera anche il camuno Roberto Rigali, che dovrà guadagnarsi un posto nella 4x100, e due donne: Alessandra Bonora e l’esordiente in maglia azzurra Fatoumata Kabo.

In vasca saranno invece impegnati due fratelli: Matteo e Michele Lamberti. Nella canoa a slalom, i due “veterani” – entrambi sono alla la terza partecipazione olimpica – Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro. Terza partecipazione ai Giochi Olimpici anche per la pallavolista Anna Danesi.

Sulle pedane della ginnastica artistica vedremo in azione la più giovane della "squadra Leonessa": la neo maggiorenne Angela Andreoli. Seconda olimpiade, invece, per la judoka Alice Bellandi. Infine, debutteranno a Parigi Bruno Festo nella vela e Giovanni Toti nel badminton. Bonne chance!