Tennis, torna lo spettacolo del trofeo Lineastile

Per vedere in azione i più forti bisognerà attendere ancora una decina di giorni, ma al Milanino Sporting Club è tutto pronto: da sabato scatta l’edizione numero quattro del Trofeo Lineastile, torneo Open da 3.500 euro di montepremi che nel 2021 – con un testimonial d’eccezione come Paolo Lorenzi – segnò la rinascita della splendida realtà di Villanuova sul Clisi, e tre anni più tardi continua ad accompagnarne lo sviluppo. Perché nelle prime tre edizioni l’evento ha rappresentato una preziosa vetrina per il club del presidente Nico Maietta, e farà così anche quest’anno portando a due passi dal Garda tanti giocatori di alto livello a caccia del titolo. Le iscrizioni per i giocatori di terza categoria rimarranno aperte fino al 29 aprile, mentre i più forti avranno addirittura tempo fino a venerdì 3 maggio, eppure l’entry list conta su già oltre 120 nomi, fra i quali numerosi possibili protagonisti.

Al momento, la prima testa di serie sarebbe contesa fra tre giocatori di classifica 2.2: il vicentino Tommaso Gabrieli (finalista al Milanino nell’edizione inaugurale del 2021), il padovano Alessandro Ragazzi e il torinese Gianluca Bellezza Quater. Ma occhio anche a vari 2.3: c’è Fabrizio Ornago già n.355 Atp (e ancora pericoloso anche dopo l’addio all’attività “pro”), c’è l’ex 2.1 Lorenzo Ferri, torinese che si è allenato a lungo al Piatti Tennis Center di Bordighera insieme a Jannik Sinner (col quale divideva anche l’appartamento); il semifinalista del 2023 Riccardo Mascarini, e poi ancora il bresciano Alessio Zanotti, Andrea Fiorentini, Lorenzo Bresciani più tanti altri già presenti e altri ancora che arriveranno. Iscritti, naturalmente, anche i due atleti più in vista del Milanino Sporting Club: Lorenzo Corioni (che lavora anche come insegnante) e Francesco Testori. Per entrambi, c’è la preziosa opportunità di giocare un torneo importante sui campi di casa, davanti ad amici e sostenitori. Ma l’occasione è anche per tutti gli atleti della scuola tennis diretta da Simon Flood: sia per scendere in campo, sia per osservare da vicino i più forti e provare a rubarne i segreti.

“Specialmente verso le fasi finale – spiega Flood – cercheremo di coinvolgere il più possibile anche i ragazzini della scuola tennis, per portarli a vedere gli incontri e a vivere il torneo dall’interno”. Come accennato, i favoriti per il successo entreranno gradualmente in azione nella seconda settimana, fino al rush finale delle ultime tre giornate. Venerdì 10 maggio i quarti, sabato 11 le semifinali e domenica 12 la finalissima che eleggerà il successore del trentino Giovanni Oradini, vincitore al Milanino nel 2023 e oggi n.376 della classifica mondiale Atp. A lui il Trofeo Lineastile ha portato decisamente fortuna. TROFEO LINEASTILE – L’ALBO D’ORO 2023 – Giovanni Oradini 2022 – Biagio Gramaticopolo, Sara Marcionni 2021 – Marco Speronello, Claudia Giovine