Paraciclismo: Simona Canipari show, la bresciana di Active sport vince 4 gare in 8 giorni

Ha già vinto titoli mondiali ed europei a ripetizione, più svariate gare a livello nazionale, ma Simona Canipari non si accontenta mai. La bresciana, portacolori dell’Active Team La Leonessa, ne ha dato l’ennesima conferma negli ultimi due fine settimana, aggiungendo addirittura altre quattro vittorie a un palmarès che diventa ogni mese più ricco. L’atleta di Villanuova sul Clisi ha vinto entrambe le prove (in linea e a cronometro) della categoria WH1 sia alla Due Giorni del Mare di Marina di Massa, sia nella prova di Maniago (Pordenone) della Coppa del mondo di paraciclismo, dove per l’occasione correva con la nazionale, in un appuntamento che ha regalato varie soddisfazioni ai tesserati Active.

Oltre a lei, in Toscana ha conquistato un primo posto nella gara in linea anche Omar Rizzato (poi terzo a cronometro all’indomani, sempre nella MH2), e sono saliti sul podio anche Mirko Testa, Christian Giagnoni e Mirko Pini. Il primo ha chiuso al secondo posto la prova in linea della categoria MH3 (nella “crono” è invece arrivato settimo), mentre il secondo è stato fra i grandi protagonisti nella MH4, con un secondo posto al sabato e un terzo posto alla domenica. Doppio piazzamento sul podio anche per Mirko Pini, che nell’MC3 ha conquistato due terzi posti. Ottime anche le prestazioni degli altri atleti dell’Active Team La Leonessa: Mirko De Cortes, Fabrizio Falappi, Mattia Guerini e il debuttante Nico Sartini, due volte nella top-10 nell’MC4

. Nello scorso fine settimana in Friuli-Venezia Giulia, oltre al doppio oro di Simona Canipari, il risultato più prestigioso l’ha colto Mirko Testa, anche lui in gara con la nazionale italiana: dopo l’amaro 25esimo posto nella cronometro MH3 di giovedì, il bergamasco ha chiuso ai piedi del podio nella gara in linea di sabato, con un po’ di rimpianti perché quarto fra i quattro che si sono giocati il successo in volata. Due piazzamenti nei primi 10 per Omar Rizzato, sesto al giovedì e settimo al sabato fra gli MH2. Sempre nell’handbike, un 11° e 18° posto per Christian Giagnoni (MH4), un 16° e 19° posto per Mirko De Cortes (MH5). Nell’MC3, infine, fra venerdì e domenica ha chiuso due volte diciottesimo Mirko Pini, che correva con la divisa dell’Italia e ha dato tutto malgrado dei problemi a una spalla che l’hanno limitato parecchio. “Sono stati due week-end di grandi emozioni e soddisfazioni – le parole di Sergio Balduchelli, capitano dell’Active Team La Leonessa – nei quali tutti i ragazzi sono stati fantastici. Siamo sempre più orgogliosi di loro, dell’impegno che ci mettono e dei risultati che riescono a ottenere. Non potremmo essere più felici di come sta andando la stagione”. Nel prossimo fine settimana 13 atleti Active saranno impegnati a Verolanuova per la nona edizione della “Verola Paracycling Cup”, mentre domenica 14 maggio è in calendario a Tirano (Sondrio) la seconda tappa del Giro d’Italia di handbike. Un impegno importante per la società bresciana, che dovrà difendere la maglia rossa di “Fast Team” conquistata nell’appuntamento inaugurale di Merano.

I risultati degli atleti dell’Active Team La Leonessa Cat. WH1 – 1° Simona Canipari. Cat. MH2 – 1° Omar Rizzato. Cat. MH3 – 2° Mirko Testa, 35° Fabrizio Falappi. Cat. MH4 – 2° Christian Giagnoni, 16° Mattia Guerini. Cat. MH5 – 7° Mirko De Cortes. Cat. MC3 – 3° Mirko Pini. Cat. MC4 – 10° Nico Sartini. Due giorni del Mare – Marina di Massa Prova a cronometro – I risultati degli atleti dell’Active Team La Leonessa Cat. WH1 – 1° Simona Canipari. Cat. MH2 – 3° Omar Rizzato. Cat. MH3 – 7° Mirko Testa, 33° Fabrizio Falappi. Cat. MH4 – 3° Christian Giagnoni, 17° Mattia Guerini. Cat. MH5 – 7° Mirko De Cortes. Cat. MC3 – 3° Mirko Pini. Cat. MC4 – 9° Nico Sartini. Coppa del mondo di Paraciclismo – Maniago (Pordenone) Prova a cronometro – I risultati degli atleti dell’Active Team La Leonessa Cat. WH1 – 1° Simona Canipari. Cat. MH2 – 6° Omar Rizzato. Cat. MH3 – 25° Mirko Testa. Cat. MH4 – 11° Christian Giagnoni. Cat. MH5 – 19° Mirko De Cortes. Cat. MC3 – 18° Mirko Pini. Coppa del mondo di Paraciclismo – Maniago (Pordenone) Prova in linea – I risultati degli atleti dell’Active Team La Leonessa Cat. WH1 – 1° Simona Canipari. Cat. MH2 – 7° Omar Rizzato. Cat. MH3 – 4° Mirko Testa. Cat. MH4 – 18° Christian Giagnoni. Cat. MH5 – 16° Mirko De Cortes. Cat. MC3 – 18° Mirko Pini.