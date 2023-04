Tennis: riscatto del Forza e Costanza in serie c, espugnata Agrate

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Dopo la sconfitta casalinga per 4-2 nella prima giornata del campionato di Serie C, ai ragazzi del Tennis Forza e Costanza 1911 serviva un immediato riscatto. Un obiettivo che, dopo la pausa pasquale, la formazione capitanata da Marco Guerini ha centrato alla grandissima nella trasferta sui campi veloci del Csa Tennis Agrate.

Malgrado l’obbligo di giocare su una superficie rapida, il team bresciano si è regalato uno splendido successo per 6-0, conquistando i tre punti già al termine dei singolari. Merito delle vittorie di Matteo Santi, Gabriele Lorini, Cristian Persi e Ludovico Manessi: c’è chi ha avuto vita più semplice e chi meno, come il primo e il terzo costretti alla rimonta da una partenza migliore da parte dei rispettivi avversari, ma hanno vinto (e convinto) tutti, completando poi l’opera nei successivi doppi. Persi ha diviso il campo con Filippo Torazzi, battendo la coppia Figini/Rizzini, mentre il duo Lorini/Santi ha siglato il definitivo 6-0 superando Ratti/Segantin. Come accennato, per la formazione del Tennis Forza e Costanza 1911 si tratta di una vittoria preziosa per tenersi in lotta per le posizioni di vertice, in un Girone 5 che è già a metà del percorso per i bresciani.

Domenica 23 aprile infatti osserveranno il turno di riposo, mentre fra 30 aprile e 14 maggio si giocheranno tutte le possibilità di accedere ai play-off promozione. Nella quarta giornata sfideranno in casa il Circolo Tennis Parabiago, mentre nella quinta e ultima saranno ospiti della Canottieri Baldesio di Cremona. SERIE C – Seconda giornata girone 5 Tennis Forza e Costanza 1911 b. Csa Tennis Agrate 6-0 Matteo Santi (F) b. Simone Ratti (A) 6-7 6-4 6-0, Gabriele Lorini (F) b. Federico Rizzini (A) 6-4 6-0, Cristian Persi (F) b. Luca Frezza (A) 2-6 6-2 6-2, Ludovico Manessi (F) b. Matteo Memmi (A) 6-3 6-0, Persi/Torazzi (F) b. Figini/Rizzini (A) 6-4 6-2, Lorini/Santi (F) b. Ratti/Segantin (A) 7-6 6-3.