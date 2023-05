Tennis, serie C: Forza e Costanza Brescia chiude al terzo posto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Per agguantare l’accesso alla seconda fase del Campionato di Serie C serviva un risultato utile nell’ultima sfida del girone 5, che il team di Serie C del Tennis Forza e Costanza non è riuscito a trovare. La trasferta sui campi della Canottieri Baldesio era la più insidiosa dell’intera stagione, e di certo non la migliore da conservare per l’ultima giornata, con i posti per il tabellone regionale ancora da assegnare. Il sogno di firmare l’impresa c’era, ma il 5-1 finale in favore dei padroni di casa ha relegato al terzo posto il team capitanato da Marco Guerini, così tagliato fuori per un soffio dall’accesso alla seconda fase del campionato.

Nonostante il rammarico finale, quella dei bresciani è stata comunque una stagione positiva, con due vittorie in quattro incontri e la scelta di schierare tutti prodotti del vivaio, impegnati per dare continuità al progetto inaugurato qualche anno fa, che punta sull’utilizzo della competizione come veicolo per offrire ai giovani la possibilità di competere, crescere e fare esperienza. A proposito di giovani, i campionati a loro dedicati hanno visto la marcia vincente del team B under 18 (la squadra A era stata esentata – per meriti – dall’iniziale fase a gironi) con tre successi per 3-0 in altrettanti match, contro Tennis Futura Brescia, Challenge Paullo e Scuola Tennis Gigi di Nembro (BG). Sabato 20 maggio la sfida di primo turno del tabellone a eliminazione diretta: sui campi di casa arriva la Canottieri Garda Salò. Ad attendere la vincitrice ai quarti di finale proprio la squadra A del Forza e Costanza.

Niente da fare invece per le formazioni under 12 e under 14 maschile, mentre la squadra femminile di Serie D3 inizierà il proprio campionato il 28 maggio (contro l’Olimpica Spalto San Marco B). In conclusione, piazzamento al secondo posto nel girone 2 del team Over 50 e accesso al tabellone regionale conquistato. Sabato 1° luglio l’incontro di primo turno con il Tc Crr Ispra tra le mura amiche.