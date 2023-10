Tennis, serie A2: Lumezzane sconfitto nell'esordio casalingo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nel match d'esordio del Campionato nazionale a squadre di Serie A2 2023 il Tennis Club Lumezzane non è riuscito a sovvertire i pronostici, raccogliendo una sconfitta per 3-1 contro il Tennis Club Genova 1983, formazione già due volte vincitrice dello scudetto in A1 (1998, 2014). Il team bresciano ha lottato con tutti i mezzi a disposizione ma nulla ha potuto. Sui campi veloci indoor di casa, il primo punto è stato proprio delle ragazze capitanate da Alberto Paris grazie a Chiara Catini che si è imposta in un'ora e 13 minuti su Gaia Parravicini col punteggio di 6-3 6-4. A ristabilire la parità ci ha pensato per le genovesi la giovane Denise Valente che ha stoppato uno dei nuovi acquisti della squadra lombarda, Lena Papadakis. La tedesca dopo un primo parziale molto lottato ma perso per 7-5 non è più riuscita a prendere le redini del match arrendendosi anche nel secondo set. Nell'ultima partita di singolare, quella tra Ekaterina Kislitsyna e Alberta Brianti, l'ha fatta da padrone l'esperienza della 43enne rappresentante il team ligure (un titolo Wta e best ranking al numero 55 in carriera). 6-3 6-1 il risultato della sfida, chiusa in poco meno di un'ora di gioco. A portare la vittoria finale a Genova ci ha pensato la coppia Valente/Parravicini che ha lasciato solo quattro game all'inedito doppio bresciano formato da Papadakis/Kislitsyna con un pizzico di rammarico perché nel primo set le liguri hanno vinto quattro giochi al punto secco mentre, nel secondo, a fare la differenza è stato un parziale di 16 punti a 2 sul punteggio di 3-2 per Lumezzane.

“Sapevamo di avere di fronte una delle formazioni più forti del girone – ha commentato il capitano Paris a fine match -. Le ragazze nonostante la sconfitta mi sono piaciute. Papadakis ha sofferto l'esordio sui nostri campi veloci, ma devo innanzitutto complimentarmi con la sua giovane avversaria, perché ha fatto una partita superba, sempre aggressiva e con pochissimi errori. Catini ha portato a casa una bella partita contro Parravicini, mentre nella terza sfida si è vista tutta l'esperienza di una campionessa come Alberta Brianti, così come nel doppio le liguri sono state più consistenti”. Tra sette giorni il Tc Lumezzane andrà a caccia dei primi punti di questa stagione di Serie A2 sui campi in terra battuta del Ct Bologna che ha battuto in trasferta il Tennis Beinasco. RISULTATI Prima giornata Serie A2 2023 - Girone 1 Tennis Club Lumezzane vs Tc Genova 1893 1-3 Denise Valente (G) b. Lena Papadakis (L) 7-5 6-3, Chiara Catini (L) b. Gaia Parravicini (G) 6-3 6-4, Alberta Brianti (G) b. Ekaterina Kislitsyna (L) 6-3 6-1, Valente/ Parravicini (G) b. Papadakis/ Kislitsyna (L) 6-1 6-3. CLASSIFICA GIRONE 1 1. Tc Genova 1893, 3 punti 1. Ct Bologna, 3 punti 1. Cus Catania, 3 punti 4. Tc Lumezzane, 0 punti 4. Tennis Beinasco, 0 punti 4. Tc Cagliari “B”, 0 punti 4. Apem Copertino, 0 punti (una partita in meno)