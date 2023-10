Tennia, serie A2: a Bologna un buon pari per il tennis club Lumezzane

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

È accaduto tutto in una manciata di game: un copione identico nel secondo e nel terzo set, nella partita tra Anastasia Piangerelli e Arianna Zucchini. Con la prima che era volata avanti di un break in entrambi i parziali, per poi essere ripresa e superata in volata dalla giocatrice del team del Ct Bologna. Così il Tennis Club Lumezzane si deve accontentare di un pareggio, sui campi del circolo emiliano, un 2-2 che rappresenta comunque un buon risultato, solo con un rimpianto legato al fatto di non aver chiuso il conto già dopo i tre singolari. “Anastasia – spiega il capitano Alberto Paris – era andata in vantaggio per 4-2 nel secondo set e per 3-0 nel terzo. Ma in tutti e due i casi si è fatta riprendere, accorciando un po' gli scambi e cominciando a subire il tennis della sua avversaria”.

Gli altri due singolari, invece, sono finiti nelle mani delle giocatrici bresciane: la svizzera Ylena In-Albon ha dominato al terzo Jennifer Ruggeri, ragazza in un periodo di forte crescita e che sul campo si è dimostrata pericolosa. L'elvetica – numero 1 del circolo lombardo – ha sprecato un vantaggio di 5-3 nel secondo set, ma in quello decisivo si è immediatamente ritrovata senza mai lasciare spazio alla rivale. Molto brava anche Sued El Badaoui, 17enne di cittadinanza italiana e di origini marocchine (per parte di padre), che come elemento del vivaio ha regolato Matilde Fini con un comodo 6-2 6-3. “Si tratta di un'allieva della nostra scuola – spiega Paris – che sta facendo progressi importanti. Per lei è stata un'ottima partita. Ylena In-Albon, invece, sarà disponibile nuovamente per il match del 22 ottobre (in casa contro l'Apem Copertino, ndr), poi vedremo di volta in volta cosa accadrà in vista di play-off o play-out”.

Con Lumezzane in vantaggio per 2-1, Bologna ha poi trovato il punto del pareggio nel doppio, grazie alla coppia formata da Jennifer Ruggeri e Arianna Zucchini, a segno su In-Albon ed El Badoui per 6-3 6-3. “Alla vigilia – chiude il capitano bresciano – per un pareggio avremmo firmato. Ma poi bisogna sempre vedere chi va effettivamente in campo, e allora un po' di rammarico per non aver vinto ce lo portiamo a casa”. Domenica altra trasferta a Beinasco, team uscito vincitore dal match contro Copertino nella seconda giornata e dunque per adesso davanti a Lumezzane in classifica. RISULTATI Seconda giornata Serie A2 2023 – Girone 1 Ct Bologna vs Tennis Club Lumezzane 2-2 Ylena In-Albon (L) b. Jennifer Ruggeri (B) 6-3 6-7 6-0, Arianna Zucchini (B) b. Anastasia Piangerelli (L) 2-6 6-4 6-4, Sued El Badaoui (L) b. Matilde Fini (B) 6-2 6-3, Ruggeri/Zucchini (B) b. In Albon/El Badaoui (L) 6-3 6-3. CLASSIFICA GIRONE 1 1. Tc Genova 1983, 4 punti 1. Ct Bologna, 4 punti 3. Cus Catania, 3 punti (una partita in meno) 3. Tennis Beinasco, 3 punti 5. Tennis Club Lumezzane, 1 punto 5. Tc Cagliari “B”, 1 punto 7. Apem Copertino, 0 punti (una partita in meno)