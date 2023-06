Tennis: Lampo trophy e Summer Cup, lo spettacolo del tennis under 12 si sposta in città

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Prima il Lampo Trophy, poi la Summer Cup by Dunlop. È lo schema ormai collaudato dell’estate internazionale del tennis bresciano, che da anni – grazie a Gianni Capacchietti e Massimo Ogna – fa da vetrina a numerosi dei migliori talenti under 12 del mondo. Due le differenze con la passata stagione: la prima è che i due eventi del calendario di Tennis Europe (3-8 luglio il primo, 27-30 luglio il secondo) si giocheranno nell’arco di 27 giorni, quindi con due settimane di pausa – e non più una sola – fra l’uno e l’altro; mentre la seconda è una novità assoluta nella sede principale delle competizioni, che diventa lo Spalto San Marco Tennis Club di Brescia, al posto dell’Olimpica Tennis di Rezzato.

In appoggio sempre il Tennis Forza e Costanza (sede di via Signorini), utilizzato come impianto secondario durante il Lampo Trophy e quindi come sede gli allenamenti delle protagoniste della Summer Cup by Dunlop. Significa che i due appuntamenti, presentati ufficialmente nella serata di venerdì presso l’affascinante Auditorium San Barnaba di Brescia, diventano a tutti gli effetti tornei della città. Un passaggio utile per acquisire ancora più prestigio e arricchire ulteriormente una visibilità già ampia su scala nazionale, grazie sia a una storia lunga oltre vent’anni (la prima edizione del Lampo Trophy risale al 2002), sia ai tanti nomi importanti del tennis mondiale transitati dall’evento quando erano ancora dei ragazzini in cerca di gloria. Il 3 luglio è prevista la cerimonia del sorteggio dei due gruppi del Lampo Trophy, che vede al via otto nazioni: Austria (vincitrice del titolo maschile nel 2022), Canada, Corea del Sud (vincitrice del titolo femminile nel 2022), Italia, Gran Bretagna, Israele, Slovenia e Svizzera. Dal 4 al 6 luglio la fase a gironi, venerdì 7 le semifinali e sabato 8 le finali.

Diciannove giorni dopo sarà invece la volta dei primi incontri di uno dei quattro gironi femminili di qualificazione per la Summer Cup by Dunlop, che metterà in palio due posti per la fase finale di Ajaccio, lo scorso anno conquistata – via Brescia – da Italia e Croazia. Anche in questo caso le nazioni sono otto, con le novità Spagna e Irlanda in gara con Bosnia ed Erzegovina, Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo e Slovenia. “Siamo pronti per un altro mese di luglio ricco di tennis – dice Gianni Capacchietti, deus ex machina dei due eventi –, e desiderosi di accogliere nella nostra Brescia i talenti di tante nazioni diverse, che ogni anno fanno a gara per partecipare. Il Lampo Trophy è l’unico evento di tennis in Italia a poter vantare il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e questo ci riempie d’orgoglio. Purtroppo anche quest’anno non siamo riusciti a proporre quell’evento per under 10 che inseguiamo da tempo, ma non ci arrendiamo e ci riproveremo nel 2024. Tuttavia, intanto godiamoci i prossimi due tornei, e la possibilità di dare nuovamente uno sguardo al tennis del futuro”.