Tennis: il Forza e Costanza domina alla prima in serie C

Se chi ben comincia è già a metà dell’opera, come recita il famoso detto, la stagione di Serie C del Tennis Forza e Costanza 1911 ha già assunto contorni molto interessanti. Sono ben sintetizzati dal 6-0 col quale i ragazzi capitanati da Marco Guerini hanno conquistato il match d’esordio sui campi del Tennis Club Orzinuovi, l’altra formazione bresciana del Girone 7 del campionato.

È stato un duello a senso unico, nel quale la formazione cittadina – composta interamente da elementi del vivaio, tutti under 20 – ha mostrato una netta superiorità, lasciando per strada giusto un paio di set in tutta la giornata. Li hanno ceduti Ludovico Manessi e Gabriele Lorini prima di spuntarla al terzo sui rispettivi avversari, mentre hanno chiuso i singolari in due set sia Matteo Santi sia Filippo Torazzi, completando il 4-0 che ha consegnato i tre punti agli ospiti già al termine della mattinata.

Tutto facile anche nei successivi doppi: grazie alle vittorie delle coppie Manessi/Santi e Morelli/Lorini, il Forza e Costanza ha chiuso sul 6-0 garantendosi immediatamente il primo posto del girone.

“Il nostro campionato non poteva partire meglio – il commento di capitan Marco Guerini –, siamo soddisfatti di aver vinto senza cedere alcun punto e soprattutto senza abbassare la guardia in un incontro nel quale eravamo favoriti. I ragazzi si sono ben comportati, come sempre, dimostrando di essere pronti per un bel campionato”. Terminata la prima giornata, è già tempo di pensare alla seconda: dopo la pausa pasquale, la formazione bresciana tornerà in campo domenica 24 aprile, per l’esordio casalingo contro il Circolo Tennis Parabiago.

“Ci attenderà sicuramente un duello più complicato rispetto al precedente – dice ancora Guerini –, perché quella milanese è una delle 3-4 squadre più competitive del girone. Sarà una sfida interessante, ma i ragazzi hanno dimostrato di avere i mezzi per giocarsela contro tutti”.