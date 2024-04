Tennis, per il Forza e Costanza sette squadre nei campionati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Ormai è una piacevole abitudine che si rinnova anno dopo anno, ma non per questo l’entusiasmo è inferiore rispetto alla prima volta. Perché la squadra maschile di punta del Tennis Forza e Costanza 1911, composta in toto (o quasi) da giovani cresciuti nel vivaio del club, è pronta per un’altra stagione di Serie C da vivere con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista. Fra le 45 squadre in gara a livello regionale, divise in nove gironi da cinque, quella bresciana è la terza più numerosa, grazie alla possibilità di schierare la bellezza di 15 giocatori diversi. Ci sono i “soliti” seconda categoria Gabriele Lorini, Matteo Santi, Cristian Persi e Ludovico Manessi, ma anche una serie di compagni pronti all’occorrenza a dare il proprio contributo: Filippo Torazzi, Gabriele Vicidomini, Leonardo Bezzi, Gianluca Di Napoli, Mattia Morelli, Filippo Cotta, Luca Boesso, Mattia Sterrantino, Emanuele Moscato, Giulio Coscarella e anche Marco Guerini, storico capitano-giocatore del team. La formazione è stata inserita nel Gruppo 8, insieme a Eco Sport di Samarate (Varese), La Dominante (Monza), Oltrepò Tennis Academy di Codevilla (Pavia) e Tennis San Colombano al Lambro (Milano). Domenica 7 aprile, dalle 9 del mattino sui campi della sede del Castello, il debutto stagionale, contro la formazione varesina. Sette giorni più tardi la trasferta a Monza, prima del turno di riposo.

Giovedì 25 aprile la quarta giornata, di nuovo in casa contro i rivali pavesi, mentre la quinta e ultima giornata è in programma per domenica 28 aprile, con la trasferta a San Colombano al Lambro. Ai play-off regionali le prime due classificate di ciascun gruppo; ai play-out l’ultima. “Come lo scorso anno – dice capitan Guerini – abbiamo rinnovato la fiducia ai giovani del vivaio. I ragazzi sono migliorati ulteriormente e abbiamo anche alcuni nomi nuovi ai quali cercheremo di dare spazio. Partiamo con l’obiettivo salvezza, ma non nascondiamo un pensierino ai play-off, traguardo che nelle ultime stagioni abbiamo sfiorato spesso. Ci proveremo con tutte le nostre forze”.

La prima giornata di Serie C darà ufficialmente il via alla stagione dei campionati a squadre, che fra competizioni giovanili e per veterani vedrà il Tennis Forza e Costanza 1911 impegnato con la bellezza di altre sei squadre. I primi a scendere in campo, lunedì 8 aprile, saranno gli under 14, seguiti all’indomani dalle due formazioni under 12, entrambe maschili. Mercoledì 10 aprile il debutto del team under 16 maschile, mentre da sabato 13 inizieranno la loro rincorsa sia i giovanissimi dell’under 10 misto (maschi e femmine insieme) sia i veterani dell’over 50. Tutte le competizioni prevedono un’iniziale fase a gironi, seguita dal tabellone regionale a eliminazione diretta.