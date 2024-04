Tennis: Forza e Costanza dominante in serie c

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Due partite giocate, tre punti raccolti, figli di un pareggio e una vittoria che valgono il primo posto in solitaria nella classifica del Girone 8. A metà del percorso nella Serie C regionale la formazione del Tennis Forza e Costanza 1911 può sorridere, perché a una settimana dal 3-3 casalingo contro l’Eco Sport di Samarate (Varese) i ragazzi di capitan Marco Guerini sono andati a prendersi un successo pesante nella trasferta a Monza, sui campi de La Dominante. È finita addirittura con un secco 6-0, senza alcun set perso, a testimonianza di una superiorità netta in tutti gli incontri giocati.

A vincerli i soliti ragazzi del vivaio, ormai da anni promossi a difendere i colori della squadra di punta del club bresciano. Una decisione che continua a pagare, perché ancora una volta Matteo Santi, Ludovico Manessi, Gabriele Lorini e Filippo Torazzi (più Cristian Persi, in campo e vittorioso nel doppio) si sono dimostrati pienamente all’altezza della situazione, lasciando le briciole agli avversari. Dopo il 4-0 dei singolari, le coppie Lorini/Santi e Bezzi/Persi hanno dominato anche i doppi e siglato il definitivo 6-0 che vale la promozione a prima del gruppo, davanti ai rivali di San Colombano al Lambro a segno nella prima giornata ma a riposo nella seconda.

Un obbligo, quello del turno di riposo, che ai bresciani toccherà invece domenica 21 aprile, nel momento ideale per raccogliere le energie in vista del rush finale. Già perché la settimana successiva saranno in programma due sfide: nel turno infrasettimanale di giovedì 25 aprile sui campi del Castello arriveranno i rivali dell’Oltrepò Tennis Academy di Codevilla (Pavia), mentre domenica 28 aprile è in programma la quinta e ultima giornata, col Tennis Forza e Costanza 1911 impegnato a San Colombano al Lambro. Saranno due incontri decisivi per conquistare uno dei due posti in palio per i play-off regionali, che spediranno 6 squadre a giocarsi la promozione in Serie B2 nel successivo tabellone nazionale. Serie C – Seconda giornata gruppo 8 La Dominante (Monza) – Tennis Forza e Costanza 1911 0-6 Matteo Santi (F) b. Davide Spada (D) 6-0 6-1, Ludovico Manessi (F) b. Davide Ghisoldi (D) 6-4 6-4, Gabriele Lorini (F) b. Mattia Petruccelli (D) 6-1 6-1, Filippo Torazzi (F) b. Matteo Chianese (D) 7-6 6-0, Lorini/Santi (F) b. Spada/Ghisoldi (D) 6-0 6-1, Bezzi/Persi (F) b. Petruccelli/Geminiani (D) 6-4 6-3.