Sonny Colbrelli giovedì 26 gennaio ospite a Rezzato per “Lo sport scuola di vita”

L’associazione culturale “Progetto Rezzato” ha promosso l’iniziativa “Lo sport scuola di vita” che si svolgerà giovedì 26 gennaio alle 20:45 presso il teatro “Lolek”. Alla serata saranno presenti grandi ospiti del mondo dello sport tra cui il campione di ciclismo Sonny Colbrelli. Soprannominato “Il Cobra”, Colbrelli è stato professionista per dieci anni dal 2012 al 2022 vincendo corse storiche come la Parigi-Roubaix, ma anche il campionato europeo e il campionato italiano nel 2021. Ciclista specializzato nelle “classiche”, tra le principali competizioni ha vinto anche il “Gran Piemonte” nel 2018 e la “Freccia del Brabante” nel 2017. Oltre al campione di Desenzano del Garda sarà presente Davide Cassani, ciclista professionista per ben 14 anni e Commissario Tecnico della nazionale italiana dal 2014 al 2021. Al tavolo siederà anche Franco Tamburini, figura rezzatese di spicco, attuale Presidente della BCC del Garda nonché ex Presidente dell’Associazione Industriale Bresciana.

La serata, che ha lo scopo di raccontare ai più giovani i sani valori dello sport, sarà condotta dal giornalista e scrittore Marino Bartoletti.